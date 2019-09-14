Demirtaş’ın avukatları: Bir saniye dahi beklemeden tahliye edilmeli

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 16’ncı Büyük Dairesi’nde 18 Eylül’de görülecek dava öncesinde yaptıkları açıklamada, AİHM kararı, Yargıtay içtihatları ve ceza yasaları gereğince Demirtaş’ın ‘bir saniye dahi bekletilmeden’ tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

Bianet’in haberine göre, avukatların basın toplantısına, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Demirtaş’ın avukatlarından Benan Molu tarafından yapılan açıklamada, şöyle dendi: “AİHM’nin 20 Kasım 2018 tarihinde verdiği karar ile 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı için yeterli hiçbir gerekçe sunulamadığı için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) kişi özgürlüğü ve güvenliğini güvence altına alan 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiği; özellikle referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, sadece bir milletvekili ve muhalif bir partinin eş genel başkanı olarak tutukluluğu nedeniyle TBMM faaliyetlerine katılmasının imkansız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 Numaralı Protokol’ün 3. maddesinde güvence altına alınan ‘Serbest Seçim Hakkı’nın ihlal edildiği kesinleşti.

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Mahkeme sadece Demirtaş’ın bireysel hak ve özgürlüklerinin değil, tüm demokratik sistemin hedef alındığı sonucuna ulaşarak Sözleşme’nin 18. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. Demirtaş’ın cezası 5 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla bir yılın altına düştüğünden, hem son dönem Yargıtay kararları hem de Ceza İnfaz Kanunu’nun açık hükümleri uyarınca denetimli serbestlik kapsamında bir saniye dahi bekletilmeden tahliye edilmesi gerekmektedir.”