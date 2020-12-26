Demirtaş’ın avukatı: Türkiye karara uymazsa Avrupa Konseyi’nden atılabilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’nin ‘derhal tahliye edilmesi’ yönünde karar verdiği, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Türkiye’nin karara uymadığı takdirde Avrupa Konseyi’nden atılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Büyük Daire, yaklaşık dört yıldır tutuklu bulunan Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün, özgürlük ve güvenlik hakkının siyasi nedenlerle ihlal edildiğine ve derhal tahliye edilmesine hükmetmişti. Türkiye’ye, kararı uygulamaktaki yükümlülüğünü hatırlatmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararı ‘ikiyüzlülük’ olarak niteleyip Demirtaş’ı suçlu ilan etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da karar için “Anlamı olmayan, boşlukta bir karar” demişti.

Gazete Duvar’dan İrfan Aktan’a konuşan Karaman, AİHM Büyük Daire’nin kararın, mahkemenin kesinleşmiş hükmü olduğunu hatırlattı.

Karaman, “Türkiye’nin bu karara karşı hukuken üretebileceği hiçbir argüman yoktur. Hukuki süreç tamamlanmış, bitmiştir. Bundan sonraki siyasi süreç olacaktır” dedi.

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‘Birkaç güne tahliye edilmezse…’

Demirtaş birkaç güne tahliye edilmediği takdirde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne başvuracaklarını ifade eden Karaman, bunun ilk toplantıda gündeme alınacağını ve bu aşamadan sonra kararının uygulanması konusunda Türkiye’nin nitelikli takibe gireceğini söyledi.

Nitelikli takip

Avukat, ‘nitelikli takip’i şöyle anlattı: “Türkiye’nin periyodik olarak bu kararı uygulaması konusunda uyarılmasından söz ediyoruz. Hatta Bakanlar Komitesi, siyasi bir baskı oluşturmak için toplantısını Türkiye’de de gerçekleştirebilir. İş zaten artık yargıdan çıktı, yargı kararını verdi. Bakanlar Komitesi’nin kararları zorla yerine getirtme gücü yok. O nedenle iş, siyasi baskı mekanizmalarını kullanarak kararı uygulatmaya kalacak.”

Karaman, şayet Demirtaş’ın yargılandığı diğer davalardan (toplamda 63 dava) tutuklama kararı çıkarsa, iç hukuku tüketmeden, derhal AİHM’e başvuru yapılabileceğini, belirterek, “İddia ediyorum, Mahkemeye gitmeden direkt Bakanlar Komitesi’ne yani icra organına gitme hakkımız bile var” dedi.

Tahliye edilip tekrar tutuklanabilir mi?

Karaman, “Demirtaş’ın mevcut AİHM kararı kapsamında tahliye edilip evine gönderilip, ertesi gün başka bir davadan tutuklanması önünde nasıl bir engel var” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“AİHM’in 18. Madde’den vermiş olduğu ihlâl kararı bundan sonra siyasi saikle Demirtaş’a yönelebilecek her türlü tasarrufu kapsıyor. Dolayısıyla AİHM açısından Demirtaş’ı tahliye etmemeniz ile tahliye edip yeniden başka bir dosyadan tutuklamanız arasında bir fark görülmüyor. Zira bu, iktidarın politik, siyasal amacını daha net bir şekilde ifşa etmenin dışında anlam ihtiva etmez.”

Karaman bunun Türkiye’nin neredeyse Avrupa Konseyi’nden atılmasıyla sonuçlanabilecek bir süreç olduğunu ifade etti.

“AİHM’in Demirtaş kararına uyacaklar. Uymak zorundalar. Fakat öyle sanıyorum ki, krizi fırsata çevirebileceklerini düşündükleri anda bunu yapacaklar. Yani tıpkı tutuklanması gibi, Demirtaş’ın tahliyesi de ancak siyasi bir karar olur” görüşünü dile getiren Karaman, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlara karar vereceği mart ayında da konunun gündeme gelebileceğini ifade etti.

Karaman, “İktidarın Demirtaş ve (Osman) Kavala dosyaları üzerinden nasıl bir pazarlık başlığı açacağını bilmiyoruz ama bu gündemden kaçamazlar. Dolayısıyla çok sürmez, Demirtaş serbest bırakılacak” diye konuştu.