Demirtaş’ın avukatı 18’inci maddeye dikkat çekti: Hukuksuz yargılama tescillendi

Eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18’inci maddesi uyarınca Türkiye’yi suçlu bulduğunu belirterek, “Demirtaş davasında devletin OHAL şartlarını kötüye kullandığı ortaya kondu” dedi.

AİHM, bugün HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle, ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ da oy çokluğuyla hükmetmiş, Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirmek için tüm önlemlerin alınmasına karar vermişti.

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15 Temmuz sonrası ilk kez

DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’ın haberine göre AİHM’in Demirtaş ile ilgili kararında, 15 Temmuz sonrası ilk kez Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18’inci maddesine atıfta bulunuldu.

Buna göre AİHM, Türkiye’nin Demirtaş’ı tutuklama gerekçelerinin ‘hukuki’ değil ‘siyasi’ olduğuna hükmetti. AİHM’deki Türk yargıç Işıl Karakaş ise 18’inci madde ihlaliyle ilgili karşı oy kullandı.

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AİHS’nin 18’inci maddesinde olağanüstü hal dönemlerindeki hak kısıtlamalarına ilişkin hükümler bulunuyor.

Söz konusu maddede, “Anılan hak ve özgürlüklere bu sözleşme hükümleriyle izin verilen kısıtlamalar, öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz” ifadesi yer alıyor.

Avukat Karaman, “Böylelikle AİHM, Demirtaş davasında devletin OHAL şartlarını kötüye kullandığını ve AİHM içtihadına uymadığını ortaya koymuş oldu” diye konuştu.

Tahliye edilecek mi?

“Bu kararla Demirtaş’ın tamamen hukuksuz bir şekilde yargılanıp hapse atıldığı da AİHM tarafından resmen karara bağlanmış oldu. AİHM, Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesini istedi” diyen avukat, tahliye başvurusunu en kısa sürede yapacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AİHM’in Demirtaş kararı için “Bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz” demiş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de “Nihai kararı Türk yargısı verir” diye konuşmuştu.

Demirtaş’ın avukatıysa şunları söyledi: “Biz mahkemenin AİHM kararı doğrultusunda en kısa zamanda tahliye kararı vermesini bekliyoruz. AİHM’in kararına uyulmaması gibi bir olumsuz gelişme olacağını düşünmüyoruz,”

İkinci başvuru

Karaman, Demirtaş’a ilişkin olarak ‘dokunulmazlıkları ihlali’ konusunda AİHM’e ayrı bir başvuruları daha olduğunu hatırlatarak, AİHM’in dokunulmazlıklarla ilgili kararını da önümüzdeki dönemde açıklamasını beklediklerini kaydetti.