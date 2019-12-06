Demirtaş’ın ailesi ziyaret için cezaevine giderken kaza geçirdi: Beş yaralı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve hafta başında hastaneye sevk edilip holter takılan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyarete giden ailesi, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş’ın eşi, annesi, babası ve kardeşi dahil beş kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Avukatı, pazartesi günü, Demirtaş’ın 26 Kasım’da göğüs sıkışması sonucu geçici olarak bilincinin kapandığını, doktorun hastaneye sevkini istemesine rağmen sevk edilmediğini açıklamıştı. Demirtaş, bunun üzerine aynı gün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış, holter takılmış ve hastaneden poliklinik önerisiyle taburcu edilmişti.

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Kaza, saat 13:00’te, TEM’in Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Demirtaş’ın ailesinin bulunduğu, Özkan Yalgı yönetimindeki minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Demirtaş’ın eşi Başak, annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş ile kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ve Mehmet Akkaya hafif yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

HDP basın bürosu da yazılı açıklama yaptı: “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ı ziyaret için Edirne cezaevine gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu’ya doğru yola çıkmıştır.”