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Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan eden Erdoğan’a Twitter’dan: Demirtaş bizleriz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan etmesi sosyal medyada da yankı buldu.

Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusu üzerine “O söylediğiniz kişi bir teröristtir” demişti.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine HDP’nin Twitter’da başlattığı ‘#DemirtaşBizleriz’ etiketiyle paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

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HDP’den Erdoğan’a: Tarih kimin terörist olduğunu gösterecek

Erdoğan, Demirtaş için ‘hükmü kurdu’: O söylediğiniz kişi bir terörist


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