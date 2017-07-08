Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan eden Erdoğan’a Twitter’dan: Demirtaş bizleriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan etmesi sosyal medyada da yankı buldu.

Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusu üzerine “O söylediğiniz kişi bir teröristtir” demişti.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine HDP’nin Twitter’da başlattığı ‘#DemirtaşBizleriz’ etiketiyle paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

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#DemirtaşBizleriz

Canlı yayına çıkıp tartışmaktan korktuğu bir iradeyi hukuksuzca hapse attırıp sonra terörist ilan etme korkaklıktır. Net. — prometheus (@promethe_imd) July 8, 2017

HDP’ye oy verdik, emanet değildi, kime emanet ettiğimizi biliyorduk. Duruşları ve ödedikleri bedelle koruyorlar. #DemirtașBizleriz pic.twitter.com/YKZ4JvXtEf — Akın Olgun (@akinolgun) 8 Temmuz 2017

Tarih yakın zamanda kimin terörist olduğunu gösterecektir. #DemirtaşBizleriz — Hüda Kaya (@HudaKaya777) 8 Temmuz 2017

Ne diyordu Selocan “cesaret bulaşıcıdır!” #DemirtaşBizleriz — mizginnnn (@psklg_mujde) 8 Temmuz 2017

Demirtaş terörist değildir nokta. #DemirtaşBizleriz — tarhanerdem (@tarhanerdem) 8 Temmuz 2017

6 milyon kişinin iradesine kelepçe vurulamaz. 6 milyon kelepçeyi reddetti, reddedecek! #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/ubGTguvg6b — Mahmut TOĞRUL (@togrularya) 8 Temmuz 2017

Akıl, vicdan ve adalet duygusundan uzaklaşıldıkça, herkesi “terörist” görmeye başladılar. #Demirtaş bir onur abidesidir. #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/b1lVvfOzRI — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 8 Temmuz 2017

#DemirtaşBizleriz

Hiç kendinizi yormayın, Demirtaş’ın kendisi ‘Terörist kimdir’in yanıtını vermiş. Teröristler yargılanacak. Şansları yok!.. pic.twitter.com/bUmr97K8bH — Fehim Işık (@Fehim_Isik) 8 Temmuz 2017

Birileri Selahattin Demirtaş için ‘terörist’ deyince biz…

#DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/7gDZPWsuBq — Erdal İmrek (@erdalimrek) 8 Temmuz 2017

Hakkında hüküm olmayan bir parti liderine sanki hüküm giymiş gibi terörist diyip, sonra adalet yürüyüşüne “sözde” diyor.. #DemirtaşBizleriz — Katre (@merdumgiris) 8 Temmuz 2017

Sazıyla,sözüyle,duruşu,gülüşü ile zekası ,onuru,direnişi ile 20 milyonun iradesi bu ülkenin yüz akı #DemirtasBizleriz pic.twitter.com/qMQHC3mhPO — Bedia Özgökçe Ertan (@bediaozgokce) 8 Temmuz 2017

Mesele kimin ne söylediği değil, tarihin kimi nasıl yazacağıdır… Eş başkanımız milyonların iradesidir… #DemirtasBizleriz pic.twitter.com/tRe8ikA2tf — Ayşe Acar Başaran (@ayseacar_b) 8 Temmuz 2017

#DemirtaşBizleriz Suriye’deki terör çetelerine tırlar dolusu silah taşıyanlar teröristtir! https://t.co/khrOxwt3Cw — Ziya Pir (@ziyapir) 8 Temmuz 2017

Kelepçe de taktıramadın, bu da sana dert olsun. #DemirtaşBizleriz https://t.co/JSwNyIArWC — Saruhan Oluç (@SaruhanOluc) 8 Temmuz 2017