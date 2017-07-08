Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan eden Erdoğan’a Twitter’dan: Demirtaş bizleriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan etmesi sosyal medyada da yankı buldu.
Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusu üzerine “O söylediğiniz kişi bir teröristtir” demişti.
Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine HDP’nin Twitter’da başlattığı ‘#DemirtaşBizleriz’ etiketiyle paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;
#DemirtaşBizleriz
Canlı yayına çıkıp tartışmaktan korktuğu bir iradeyi hukuksuzca hapse attırıp sonra terörist ilan etme korkaklıktır. Net.
— prometheus (@promethe_imd) July 8, 2017
HDP’ye oy verdik, emanet değildi, kime emanet ettiğimizi biliyorduk. Duruşları ve ödedikleri bedelle koruyorlar. #DemirtașBizleriz pic.twitter.com/YKZ4JvXtEf
— Akın Olgun (@akinolgun) 8 Temmuz 2017
Tarih yakın zamanda kimin terörist olduğunu gösterecektir. #DemirtaşBizleriz
— Hüda Kaya (@HudaKaya777) 8 Temmuz 2017
Sayın Selahattin Demirtaş diyeceksiniz ! #İrademTeröristDeğildir #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/LWVzvuBkyb
— Özgür (@kacaktivit) 8 Temmuz 2017
Ne diyordu Selocan “cesaret bulaşıcıdır!” #DemirtaşBizleriz
— mizginnnn (@psklg_mujde) 8 Temmuz 2017
Demirtaş terörist değil, HDP’nin Eş Genel Başkanı ve milyonların iradesidir. Milletvekilidir. #DemirtaşBizlerizhttps://t.co/B70vk99pxh pic.twitter.com/PLLXNECiRn
— HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 Temmuz 2017
“Demirtaş ben değilim.”#DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/AR0CPFhRGG
— HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 Temmuz 2017
Demirtaş terörist değildir nokta. #DemirtaşBizleriz
— tarhanerdem (@tarhanerdem) 8 Temmuz 2017
Gelecek güzel günlerin habercisi#DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/L56CCmCWdh
— Serpil Kemalbay (@SerpilKemalbay) 8 Temmuz 2017
Demirtaş arkadaşımızdır. #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/xGty1Gbk1d
— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) 8 Temmuz 2017
6 milyon kişinin iradesine kelepçe vurulamaz. 6 milyon kelepçeyi reddetti, reddedecek! #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/ubGTguvg6b
— Mahmut TOĞRUL (@togrularya) 8 Temmuz 2017
Bak böyle diyorlar!!! #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/2SAkE1WxLl
— Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) 8 Temmuz 2017
Akıl, vicdan ve adalet duygusundan uzaklaşıldıkça, herkesi “terörist” görmeye başladılar. #Demirtaş bir onur abidesidir. #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/b1lVvfOzRI
— FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 8 Temmuz 2017
Yeşiliz, soluz, doğayız, yaşamız, yanındayız…#DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/v1Pd38C7Q1
— Yeşil Sol Parti (@YesillerSol) 8 Temmuz 2017
#DemirtaşBizleriz
Hiç kendinizi yormayın, Demirtaş’ın kendisi ‘Terörist kimdir’in yanıtını vermiş. Teröristler yargılanacak. Şansları yok!.. pic.twitter.com/bUmr97K8bH
— Fehim Işık (@Fehim_Isik) 8 Temmuz 2017
Birileri Selahattin Demirtaş için ‘terörist’ deyince biz…
#DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/7gDZPWsuBq
— Erdal İmrek (@erdalimrek) 8 Temmuz 2017
Hakkında hüküm olmayan bir parti liderine sanki hüküm giymiş gibi terörist diyip, sonra adalet yürüyüşüne “sözde” diyor.. #DemirtaşBizleriz
— Katre (@merdumgiris) 8 Temmuz 2017
Sazıyla,sözüyle,duruşu,gülüşü ile zekası ,onuru,direnişi ile 20 milyonun iradesi bu ülkenin yüz akı #DemirtasBizleriz pic.twitter.com/qMQHC3mhPO
— Bedia Özgökçe Ertan (@bediaozgokce) 8 Temmuz 2017
Mesele kimin ne söylediği değil, tarihin kimi nasıl yazacağıdır… Eş başkanımız milyonların iradesidir… #DemirtasBizleriz pic.twitter.com/tRe8ikA2tf
— Ayşe Acar Başaran (@ayseacar_b) 8 Temmuz 2017
Sarayı yok. Uçağı yok. Yoldaşı çok. #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/j1inXnut8i
— Nahide (@nadebebeko) 8 Temmuz 2017
Yalnız mı sandın? Yanıldın! #DemirtaşBizleriz! pic.twitter.com/kW6VPbG7cm
— HDP Kadın (@HDPkadin) 8 Temmuz 2017
Demirtaş, milyonların iradesidir #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/xhIAnckxra
— İbrahim Ayhan (@ibrayhan) 8 Temmuz 2017
Suriye’deki terör çetelerine tırlar dolusu silah taşıyanlar teröristtir! https://t.co/khrOxwt3Cw
— Ziya Pir (@ziyapir) 8 Temmuz 2017
Kelepçe de taktıramadın, bu da sana dert olsun. #DemirtaşBizleriz https://t.co/JSwNyIArWC
— Saruhan Oluç (@SaruhanOluc) 8 Temmuz 2017
Boynumuzun borcudur zalime inat, onurla direnmek. Demirtaş zalimlerin korkusu, bizim onurumuzdur. #DemirtaşBizleriz pic.twitter.com/Zb15zrjAnH
— mithat sancar (@mithatsancarr) 8 Temmuz 2017