Demirtaş’a mektup yazan karikatüriste ‘adalet bakanına hakaret’ten ceza

HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’a yazdığı mektupta adalet bakanına hakaret ettiği iddia edilen karikatüriste 10 ay hapis cezası verildi.

Dihaber’in haberine göre Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan karikatürist Melih Gürler, Edirne Cezaevi’ndeki Demirtaş’a mektup yazdı.

Mektubun içeriği nedeniyle hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açılan Keskin’e Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

‘Gıyabında hakaret’

Kararda şöyle dendi: “Sanık Melih Gürler’in üzerine atılı kamu görevlisi olan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik olarak görevinden dolayı cezaevinden mektup yazmak suretiyle gıyabında hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan 5237 Sayılı TCK’nin 61. Maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı göz önüne alınarak, eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nin 125/1 Maddesi delaletiyle 125/3-a maddesi gereğince takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın geleceğinin olumsuz etkileneceği göz önünde bulundurularak cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına (…)”

Karikatüristin 11 liralık yargılama gideri ile Bozdağ’ın avukatının 1980 liralık kefalet ücretini de ödemesi kararlaştırıldı.

Gürler’e daha önce de ‘Beştepe Mahallesi. Külliye Sokak. No: 1 Kaçaksaray/Ankara’ adresine Abdül Müttalip ismiyle göndermek istediği mektup nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten bir yıl altı ay hapis cezası verilmişti.