Demirtaş’a, Kocaman’a ‘yönelik ifadeleri’ nedeniyle sekiz yıl hapis istemi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Ankara Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçlamasıyla sekiz yıla kadar hapsi istendi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Demirtaş’la tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
‘AİHM kararının ardından suç duyurusunda bulundular’
‘Mahkemenin usul eksikliği nedeniyle iddianameyi iade etmesi gerektiğini’ söyleyen Demirtaş, şunları aktardı: “Kocaman’a yönelik söz konusu ifadeleri 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmamda sarf ettim. O anda suç duyurusunda bulunulmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararının ardından suç duyurusunda bulundular.”
Siyasi saiklerle tutukluluğunun devam ettiğini belirten Demirtaş, Kobani eylemleri sonrasında Ankara Başsavcılığı’nca 2014’te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını, o dönem ifadelerinin alınmadığını ancak yıllar sonra aynı delillerle ifade verip yeniden tutuklandığını vurguladı.
Kimseyi hedef göstermediğini belirten Demirtaş, Kocaman’ın ‘yargı etiğine aykırı’ davranarak iddianame hazırlattığını ifade etti.
Taleplerin alınmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Demirtaş’ın ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçlarından seki yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş’ın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı 9 Nisan’a erteledi.