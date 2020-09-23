Demirtaş’a ‘hedef gösterme’ davası

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. (Fotoğraf: HDP)

Ankara başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Demirtaş’ın Twitter hesabından yayınlanan savunmasında kullandığı ifadelerle Kocaman’ı tehdit ettiği savunuldu.

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Demirtaş’a ‘tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘Geniş kitlede etki niteliği var’

İddianamede, Demirtaş’ın bir siyasi parti başkanı olarak ‘terör örgütü üyeliği suçu’ kapsamında da yargılandığı, kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında söylem ve paylaşımlarının geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği taşıdığı belirtildi.

Demirtaş’ın eyleminin bir savunma metni içerisinde dahi olsa, terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşıdığı öne sürülen iddianamede, paylaşımın Kocaman’ı tehdit niteliği gösterdiği ifade edildi.