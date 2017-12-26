Demirtaş’a göre HDP’nin oy oranı yüzde 12-13 bandında

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin oy oranı için “Yüzde 12-13 bandında” dedi.

24 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Artı Gerçek’ten Erdal İmrek’in sorularını yanıtladı.

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‘CHP’ye yönelik çok kapsamlı operasyonların ilk adımları’

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasına dair yorumu sorulan Demirtaş, şöyle yanıt verdi: “CHP stratejik dönemlerde stratejik ‘hatalar’ yaparak hem ana muhalefet görevini kötüye kullandı, hem de birçok önemli, tarihi anda AKP’ye adeta can suyu oldu. Tabii bütün CHP yönetimi ve Meclis grubu için söylemiyorum, ancak kurumsal olarak CHP baskılara sessiz kalarak veya onaylayarak büyük veballer üstlendi. Cizre ve Sur aylarca yakılıp yıkılırken veya sonrasında Kemal Bey’in tek bir demecini hatırlayan var mı? Ya da kayyumlar atanırken? Herkes için adalet istemek önemlidir, ama bunu pratikte göstermek samimiyetin gerçek ölçüsüdür. CHP’ye yönelik çok kapsamlı operasyonların ilk adımları gibi görünüyor bunlar. Tabii ki bu hukuksuzluklara hep birlikte güçlü bir karşı duruş sergilemek için hiçbir mazerete sığınamayız.”

‘AKP-MHP ittifakı’nın Türkiye’ye ‘hasar verdiğini’ söyleyen HDP lideri, çözüm önerisi sundu: “Bu hasarı telafi edecek biricik yol ise gerçek bir demokrasi anlayışı etrafında buluşmuş toplumsal halk muhalefeti ve ittifakıdır.”

‘HDP bu süreci büyüyerek atlatabilirdi’

Demirtaş, “HDP seçime ilişkin anketlerde genelde baraj üstünde görünüyor. Sizce HDP ne durumda bugün? Vekillerin, eş başkanların, yöneticilerin tutuklanmış olması HDP’yi zayıflattı mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Elbette belli oranlarda hasara yol açtı. Dışarıda kalan arkadaşlarımız daha iyi bir duruş ve siyaset ortaya koyabilselerdi, HDP bu süreci büyüyerek atlatabilirdi. Belli yetmezlik ve eksiklerimiz oldu bu dönemde. En büyük sorumlusu olarak da eş başkan olarak kendimi görüyorum. Fakat yine de HDP ayakta kalmayı başararak kendini korudu. Oy oranı da yüzde 12-13 bandındadır. Kongreyle birlikte inanıyorum ki, bu toparlanma bir hamleye dönüşecek ve 7 Haziran sürecindeki gibi büyümesini sürdürecektir. Biz doğrudan halka dayanan bir partiyiz, kimse HDP’yi tasfiye edemez. Biz kadro veya lider partisi değil, bir halk hareketiyiz. Bu yönlü beklenti içinde olanların hevesleri kursaklarında kaldı, kalmaya da devam edecek.”