Demirtaş’a göre HDP oyları ‘kilit’ olacak: İttifakı tabuları yıkmak için istedik

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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, diğer muhalefet partileriyle ittifak kurmayı baraj endişesi yüzünden değil, tabuları yıkmak için istediklerini söyledi.

Demirtaş, “HDP, Kürtçü de değildir Türkçü de. Çok net ifade etmek gerekir ki, PKK’nın da temsilcisi değildir. HDP kendisine oy veren halkların, bireylerin partisidir” dedi.

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Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla Birgün’den Hüseyin Şimşek’in sorularını yanıtladı.

‘Vahim bir hata’

Partisinin CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kurduğu seçim ittifakına dahil edilmemesi hakkında konuşan HDP’nin eski eş genel başkanı, üç partinin kararı için “HDP’yi ‘terörle bağlantısı var’ safsatasını öne sürerek karalamaya ve yıpratmaya çalışan söyleme teslim olunması, onlar açısından vahim bir hata olmuştur” dedi.

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Daha önce CHP’nin İYİ Parti ve SP ile yaptığı ittifak görüşmelerinde tüm muhalefet partilerinin Meclis’e girmesini sağlayacak ‘sıfır baraj ittifakı’ formülünü gündeme getirdiği bildirilmişti. HDP’nin bu formüle destek verebileceği dile getirilmiş, ancak İYİ Parti’nin ‘HDP’nin olmaması durumunda’ böyle bir ittifaka sıcak baktığı belirtilmişti. HDP’ye resmi bir teklif gidip gitmediği yönünde bir bilgi bulunmasa da sürecin sonunda üç parti Demokrat Parti’yi de alacak şekilde ‘millet ittifakı’ altında birleşmişlerdi.

‘Muhalefet partileri sığ düşünmeyi tercih etti’

Süreçle ilgili “Biz ittifakı, barajı geçmek için istemedik. Yüz yıllık korkuların, tabuların, hataların yıkılması için istedik en çok” diye konuşan Demirtaş şöyle devam etti: “HDP ile birlikte çok güçlü bir toplumsal beraberlik ve demokrasi ittifakı kurulabilirdi. Bunun sonuçları sadece seçimlere değil, asıl seçim sonrası Türkiye’nin toplumsal beraberliğine ve bir arada, barış içerisinde yaşama inancının güçlenmesine vesile olurdu. Fakat maalesef, muhalefet partileri büyük düşünmek ve cesur olmak yerine, sığ ve sağ düşünmeyi tercih ettiler.”

‘HDP oyları kilit olacak’

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda HDP oylarının ‘kilit’ olacağını savunan Demirtaş, diğer partilerin ikinci turda kendisini destekleyip desteklemeyeceğine karar vermesi gerektiğini kaydederek, “Bu sorumuza net bir cevap almadan kimse ikinci tur hesapları yapmamalıdır. Beni desteklemeyeceklerini söyleyenler, desteğimizi nasıl isteyeceklerini de izah etmelidirler tabii ki” diye konuştu.

‘HDP baraj civarında’

Demirtaş 24 Haziran seçimleriyle ilgili “Her şey olasılık dahilindedir. 24 Haziran seçimleri, siyasette taşları tam anlamıyla yerine oturtma kapasitesine sahip olmayacaktır. Asıl, bir sonraki seçimde taşlar yerine oturur. Bu da bir erken seçimle olabilir tabii” öngörüsünde bulundu.

HDP’nin ‘baraj civarında’ göründüğünü dile getiren Demirtaş, partisinin ‘halkın güçlü desteğiyle’ barajı aşıp parlamentoya gireceğine inandığını kaydederek, “Aksi bir durum, AKP’nin 70-80 sandalyeyi gasp etmesi anlamına gelir” diye konuştu.