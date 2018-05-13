Demirtaş’a Cumhuriyet yasağı: Annesinin açıklaması var diye gazete verilmemiş

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bazı gazetelerin inceleme gerekçesiyle kendisine bir gün sonra verildiğini bildirdi.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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Avukatları aracılığıyla Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan Demirtaş, televizyonlarda halen kendisi ve partisi HDP hakkında haber yapmanın yasak olduğunu, gazetelerin de çok azının haber yaptığını kaydetti.

“Cezaevindeyse benimle ilgili haber var diye BirGün, Cumhuriyet, Evrensel gibi gazetelere incelenmek için el konulup ertesi gün veriliyor” diyen Demirtaş, uygulamadan adalet bakanının haberinin olup olmadığını sordu.

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Demirtaş şunları ifade etti: “Cumhuriyet gazetesinin bugünkü eki, annemle fotoğrafımız ve annemin demeci var diye bana verilmedi. Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annem ne demiş acaba? Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence.”

Demirtaş’a verilmeyen ekin birinci sayfası: