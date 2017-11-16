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Demirtaş’a bugüne kadar 2 bin 232 mektup gönderildi

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Tutuklu HDP lideri Selahattin Demirtaş’a tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana 2 bin 232 mektup ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Partinin basın bürosundan paylaşılan veriler, 4 Kasım 2016 tarihinden 4 Kasım 2017 tarihine kadar geçen süreyi kapsıyor.

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Mektupların 2 bin 107’si yurt içinden, 125’i ise yurt dışından.

HDP liderine en fazla mektup gönderilen 10 il sırasıyla Ankara, İstanbul,  Kocaeli, Diyarbakır, İzmir, Van, Balıkesir, Tekirdağ, Batman ve Şanlıurfa.

En fazla mektup gönderilen beş ülke ise sırasıyla Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Hollanda.

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