Demirtaş’a ‘Alman yosması’ diyen başdanışmana 9 bin lira tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kişilik haklarına hakarette bulunduğu gerekçesiyle 9 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Saral, Demirtaş ve Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in fotoğrafını paylaşarak, “Bellevue Sarayı’nın kripto sığıntısı. Boynunda tasması. Alman Yosması; Ey soysuz kahpe! Hesap göreceğiz artık sizinle” yazmıştı.

Demirtaş, bu sözler üzerine avukatı Mahsuni Karaman aracılığıyla Saral hakkında ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Diyarbakır’da görülen davanın ilk duruşmasında söz alan Demirtaş’ın avukatı Karaman, davalı Saral’ın mahkemeye gönderdiği dilekçeyle paylaşımlarını inkar etmediğini belirterek, “Bu paylaşımlar müvekkilimin kişilik haklarını zedelemektedir” dedi.

Hakim, Saral’ın avukatının, mahkemenin yetkisiz olduğuna dair itirazda bulunduğunu söyledi.

İtiraza ilişkin kararını açıklayan mahkeme, davanın görülmesinde yetkili olduğu için Saral’ın avukatının talebini reddetti.

Kararını açıklayan mahkeme, 9 bin lira manevi tazminatın 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Demirtaş’a verilmesine hükmetti.