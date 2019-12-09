Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP: Demirtaş’ın hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle yeniden hasteneye kaldırıldığına ilişkin İhlas haber ajansı tarafından medyaya servis edilen haberler, HDP tarafından yalanlandı.

HDP tarafından yapılan açıklama, şöyle: “Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir.”

Reklam

HDP’li vekil: Demirtaş’a holter cihazı takıldı

CHP’liler Demirtaş’ı ziyaret etti: ‘Ölüm çıksa sağlık nedeniyle tahliye istemem’ demiş

Hastane: Demirtaş poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi

HDP: Demirtaş hastaneye sevk edildi

HDP: Demirtaş derhal tam teşekküllü hastaneye sevk edilmeli

Avukatı: Demirtaş sağlık sorununa rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmedi

SON HABERLER

İBB ihalesi kapsamında yapılması gereken 1066 durak inşa edilmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.’nin aldığı, sonra da 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş.’ye devrettiği ihalede 1066 akıllı durağın yapılmadığı ortaya çıktı.

Rus ajansı: DSG’nin elindeki bölgede 200 IŞİD’li serbest bırakıldı

Suriye’nin kuzeyindeki Hol kenti kırsalında yer alan Hol Kampı’nda bulunan 15 IŞİD’li ve IŞİD’lilerin ailelerinden oluşan 200 kişi Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından serbest bırakıldı. DSG’nin elindeki diğer bölgelerde daha önce de IŞİD’liler ve aileleri serbest bırakılmıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...