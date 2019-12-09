HDP: Demirtaş’ın hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle yeniden hasteneye kaldırıldığına ilişkin İhlas haber ajansı tarafından medyaya servis edilen haberler, HDP tarafından yalanlandı.

HDP tarafından yapılan açıklama, şöyle: “Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir.”

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