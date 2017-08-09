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Demirtaş: Yeni bir asgari program gerek

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Evrensel yazarı ve avukat Kamil Tekin Sürek bugünkü köşe yazısında tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretine yer verdi.

Demirtaş (sağda) ve cezaevinde birlikte kaldığı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan.

Davalarının gidişatına dair bilgi aldıklarını belirten Sürek, Demirtaş’ın Meclis’te söylediklerinin dışarıda tekrarlanmasından ibaret açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılamayacağından bahsettiğini aktardı.

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‘Yeni bir asgari program oluşturmamız gerek’

Sürek, pazartesi günü gerçekleştirdikleri ziyarette HDP genel başkanının yeni siyasi atılımlara ilişkin şu sözlerini aktardı: “Geçmişte AKP’ye oy vermiş ama artık vermek istemeyenlere, neden demokrasi cephesine oy vermesi gerektiğini anlatabilmemiz gerekir, neler yapmak istediklerimizi net ve açık bir şekilde ilan etmemiz, yani bir asgari program oluşturmamız gerekir. İnsanlar, AKP iktidardan düştükten sonra işsiz kalırım, kiramı ödeyemem, dükkanımı kapatmak zorunda kalırım diye düşünmemeli; AKP’nin gitmesinden sonra sadece hak ve özgürlüklerine kavuşmayacağını, ekmeğinin büyüyeceğini, çocuğunun iş bulacağını, işlerinin açılacağını da anlatmalıyız.

Son olarak Sürek, Demirtaş’ın CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği kurultaya tüm demokrasi güçlerinin katılması çağrısında bulunduğunu da aktardı.

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