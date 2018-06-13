Demirtaş yazdı, besteledi, söyledi: Korkma, bağır

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın türküsü sosyal medyadan paylaşıldı.
Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde kalıyor. HDP’li siyasetçi, seçim çalışmalarına cezaevinde devam ederken bir yandan da sanat üretimine devam ediyor.
Demirtaş’ın hapiste yazdığı ‘Korkma’ isimli türküsü bugün HDP’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
Türkünün giriş kısmında Demirtaş’ın ankesörlü telefondan kaydedilen sesi yer alıyor. HDP’li siyasetçiye Suavi, Serpil Ergün ve Tarkan Ergün de eşlik etti.
#Demirtaş'ın kendi sesinden, sözü ve bestesiyle: Korkma, bağır. Olmadı Hızır'ı çağır, Hızır senin kalbindedir… pic.twitter.com/NtqwwbqlaJ
— HDP (@HDPgenelmerkezi) June 13, 2018
Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da Twitter’da şu mesajı paylaştı:
Selahattin’in cezaevinde yazıp bestelediği ve 6 ay önce telefonda bana mırıldandığı parçasını düzenleyen ve seslendiren Tarkan Ergün'e, Serpil Ergün'e ve Suavi'ye çoook teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Ya siz? https://t.co/J9uhdDpPmI
— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) June 13, 2018