Demirtaş yargıyı ‘keskin kılıca’ benzetti: Sandıkta faşizme geçit vermeyin

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin yargıyı ‘keskin bir kılıç gibi’ kullandığını belirterek “Önünüze sandık geldiğinde faşizme asla geçit vermeyin” ifadelerini kullandı.

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde kalan Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabından yazılı açıklama yayınladı.

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Devlete bazı hizmetleri sağlaması için vergi ödendiğini, herkese eşit davranılması gerektiğini aktaran Demirtaş, devletin verdiği hizmetler arasında yargının özgün ve özel olduğunu, yargının temel görevinin haksızlık yapılmasını önlemek olduğunu aktardı.

“Yargı görevini düzgün yapamazsa ortaya önce kaos, sonra da ağır hükümet zulümleri çıkar” değerlendirmesinde bulunan Demirtaş, yargının bağımsız, tarafsız ve adil çalışacak şekilde güçlü olmasının çok önemli olduğunu, yargının halk adına hükümeti denetlediğini ve halkı koruduğunu ifade etti.

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HDP’li siyasetçi, hükümetin yargını denetleyecek güce erişmesiyle ‘tuzun kokacağını’, bunun ‘faşizm’ olacağını aktararak adalete inanç çökünce “Hükümete biat etmek dışında hiçbir şey güvenli değil” diye düşünmeye başlandığını dile getirdi.

‘Yargı keskin kılıç’

Demirtaş şöyle devam etti: “Önce ilkelerimizden, sonra inançlarımızdan, ardından düşüncelerimizden, son olarak da onurumuzdan vazgeçmek zorunda kalırız. Bu da bizi hiçleştirir ve mutsuz eder. Giderek toplum olmaktan çıkar, kalabalıklar sürüsüne dönüşürüz. Tabii, olup bitene itiraz etmezsek. Kim itiraz edecek peki? Öncelikle onurlu yargıçlar, avukatlar, sen, ben, hepimiz. Yargıyı topluma karşı acımasızca ve silah gibi kullananlara yüksek sesle ‘Dur’ demek zorundayız. Biz dışarıda bunu yapıyorduk, içeriden yapmaya devam ediyoruz. İşte AİHM kararı da, Türkiye’de gelinen aşamada durumun ne kadar vahim olduğuna dikkat çekiyor. Peki Hükümet bundan ders çıkarıp anlamaya çalışıyor mu? Hayır. Aksine, ‘Bizi bağlamaz’ diyebiliyor. Çünkü yargı gibi keskin bir kılıcı elinden bırakmak istemiyor.”

AİHM, Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da karar için “Bizi bağlamaz” demişti.

‘Sandıktan faşizme geçit vermeyin’

Demirtaş, hükümetin elindeki ‘keskin kılıç’la sadece kendisini ‘kesmek’ istemediğini vurgulayarak “Milyonlarcanız kesildiniz zaten ve emin olun ki kesilmeyeniniz kalmayacak, sessiz kalınırsa” ifadelerini kullandı.

HDP’li siyasetçi, Mart 2019’daki seçimleri işaret etti: “Bu nedenle itiraz edin. Boyun eğmeyin. Korkmayın, bütün demokratik haklarınızı sonuna kadar kullanın. Önünüze sandık geldiğinde faşizme asla geçit vermeyin. Bunların yalanlarına inanmayın, tehditlerinden ürkmeyin. Dik durun, faşizm yenilecek. Emin olun yenilecek.”

Diyarbakır’da yalanlama”

Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olacağı yönünde söylentileri yalanladı.

Ayrıca HDP’li siyasetçi, PKK lideri Abdullah Öcalan için 19 gündür açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e ilişkin de “Talebi talebimizdir. Leyla Güven’e ses verin” mesajını paylaştı.