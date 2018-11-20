Demirtaş: Yargılandığım dava çöktü; adalete inancımı yitirmedim

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkındaki kararıyla ilgili “Mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir” yorumunu yaptı.

AİHM, bugün HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle, ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ da oy çokluğuyla hükmetmiş, Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirmek için tüm önlemlerin alınmasına karar vermişti.

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‘Yargılandığım dava çöktü’

Avukatları aracılığıyla basın açıklaması yayınlayan Demirtaş, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP’ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu. Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür” ifadelerini kullandı.

‘Çok vahim bir durum’

Demirtaş, AİHM kararını tanımayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için de şunları söyledi: “Maalesef ki, yürütmenin başı sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa’yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur.”

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Erdoğan, AİHM’in Demirtaş kararı için “Bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz”demiş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de “Nihai kararı Türk yargısı verir” diye konuşmuştu.

Avukatlarına teşekkür eden Demirtaş, mücadeleye devam edeceklerini söyledi: “Hukuk ve adalet mücadelemiz her koşulda devam edecektir. Haklı bir mahkeme kararı olmadan iki yıldır burada tutuluyor olmama rağmen demokrasiye, barışa ve adalete olan inancımı asla kaybetmedim. Bu konuda en büyük umut kaynağım da halktır, halkın mücadelesidir.”