Demirtaş ve Yüksekdağ’dan Nevruz mesajı: Halkımıza mahcubuz ama diz çökmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, cezaevinden gönderdikleri Nevruz mesajında demokratik siyasetle barış mücadelesinden vazgeçmediklerini belirtti.

4 Kasım’dan bu yana tutuklu HDP’li başkanlar, ‘Zindanlardaki bütün HDP’li siyasetçiler adına’ notuyla gönderdikleri mesajda barışın sağlanamaması nedeniyle mahcup hissettiklerini ancak ‘diz çökmeyeceklerini’ söyledi.

HDP’nin yayınladığı mesaj şöyle:

“Çok değerli kardeşlerimiz, sevgili annelerimiz, genç arkadaşlarımız, kadın yoldaşlarımız,

Yediden yetmişe Newroz alanlarını dolduran milyonları özgürlük ateşinin sıcaklığıyla selamlıyoruz. Çözüme, demokrasiye ve barışa vesile olması dileğiyle hepinizin Newroz Bayramı’nı kutluyoruz.

En koyu karanlıkları bile aydınlatan Newroz ateşi, bu yıl da baskılara ve yasaklara rağmen coşkuyla yanıyor.

Sayın Öcalan’ın tarihi barış çağrısıyla görkemli bir şölene dönen 2013 Newrozu’ndan bugüne, maalesef ki siyaset kurumu halklarımıza barışı armağan edemedi. Egemen siyasi kimliğin savaş ısrarı bunun temel nedeni olsa da, bizler kendimizi halkımıza karşı borçlu ve mahcup hissediyoruz.

Zindanda rehin tutulan binlerce HDP’li yoldaşımız adına sizlere bir kez daha şunu açık yüreklilikle ifade etmek isteriz ki, demokratik siyasetle özgürlük arayışından asla vazgeçmeden barış mücadelemizi sürdüreceğiz.

Zulmün ve zalimin karşısında da boyun eğmeyecek, diz çökmeyeceğiz. Halkımızın onurunu her yerde koruyacak ve mutlaka kazanacağız.

Bu vesileyle bir kez daha Newroz Bayramınızı kutluyor, Newrozu direnişin ve onurun bayramı olarak tarihe yazdıran bütün şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyor, her birinizi ayrı ayrı yürekten selamlıyoruz.

Newroz pîroz be!

Zindanlardaki bütün HDP’li siyasetçiler adına

Selahattin Demirtaş – Figen Yüksekdağ HDP Eş Genel Başkanları”