Demirtaş ve Yüksekdağ’a yeniden tutuklama kararı

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, 6-8 Ekim 2014’deki Kobani eylemlerinde çıkan olaylarla ilgili olarak yeniden soruşturma açan Ankara savcılığının talebi kabul edildi ve tutuklanmalarına karar verildi.

Arşiv fotoğraf: DHA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 20 Kasım’daki AİHM’nin hak ihlali kararı ve ardından geçtiğimiz günlerde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana davasında tahliye kararı verilmesinin ardından, serbest bırakılması beklenirken Ankara savcılığı, Selahattin Demirtaş ve eski eş başkan Figen Yüksekdağ hakkında 6-8 Ekim olaylarından ayrı bir soruşturma başlatarak yeni bir tutuklama kararı istemişti. Yeni soruşturmaya, Demirtaş ve avukatları tepki göstermiş, Demirtaş, “Alın size reform” demişti.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdikten sonra savcı, iki eş başkanı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcının tutuklamaya sevk yazısında ‘6-8 Ekim olayları nedeniyle başsavcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki iller olmak üzere 32 ilde barikatlar kurularak yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle binalara, araçlara, ikametlere zarar verildiği ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği’ ifade edildi.

Yazıda dosya kapsamına göre ‘şüphelilerin atılı suçları işlediklerine dair haklarında kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu’ kaydedilerek, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

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Sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi ise şüphelilerin ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek’, ‘öldürmeye teşebbüse azmettirmek’, ‘yağmaya azmettirmek’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek’ suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.