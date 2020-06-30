Demirtaş ve Kaftancıoğlu’ndan Albayrak’a destek mesajları

HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’da bazı kişilerin hakaret ettiği Esra Albayrak’a destek mesajı yayınladı.

Demirtaş ve Kaftancıoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü çocuğunun dünyaya geldiğini duyurması sonrası, bazı kişiler Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu.

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Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.



Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın. — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) June 30, 2020

Geçen haftalarda Twitter üzerinden benzer şekilde hakaret edilen Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Esra Albayrak’a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım’ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın.”

Günün ve gündemin yoğunluğundan şuan haberdar oldum

Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum

Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız! — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 30, 2020

Kaftancıoğlu da yine Twitter’dan şunları yazdı: “Günün ve gündemin yoğunluğundan şu an haberdar oldum Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız!”