Demirtaş Vatan Partisi’yle dalgasını geçti: Kazanırsanız HDP’yi kapatacağız

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde HDP’yi kapatacağını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yanıt verdi.

Twitter’dan mesaj paylaşan Demirtaş, Perinçek’e şöyle seslendi: “Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP’yi biz kendimiz kapatacağız.”

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Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP’yi biz kendimiz kapatacağız. @Dogu_Perincek — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 25, 2018

Türkiye’nin en az oy alan partilerinden olan Vatan Partisi, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 119 bin 196 kişiden oy almıştı.

HDP ise 5 milyon 145 bin 688 kişiden oy alarak yüzde 10,76’yla barajı aşıp Meclis’e parti olarak girmişti.