Demirtaş umutlu: Bugün artık ‘Beni başkan yaptıracağız’

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘ülkenin sorunlarına dair çözüm üretmemek’le suçlarken, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Beni başkan yaptıracağız” diyerek espiri yaptı.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’nin sorularına yazılı yanıt veren Demirtaş, ‘kendisinin ve binlerce partilinin siyasi rehine olarak cezaevinde tutulduğunu’ ifade etti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de dosyalarıyla ilgili ihlâl kararlarını geciktirdiğini belirterek cezaevinde imkanlarının az olduğunu, avukatları ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebildiğini, bunun da idare tarafından denetime tabi tutulduğunu dile getirdi.

‘Devletin tüm imkanları kullanılıyor’

Kendisi adına kampanyanın HDP ve milyonlarca genç tarafından yürütüleceğini dile getiren HDP’li siyasetçi, AKP’yi eleştirdi: “Mevcut cumhurbaşkanı, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken, ben burada sıfır imkanla, sadece kadınların ve gençlerin yüreğine, cesaretine ve inancına güvenerek kampanya yürütüyorum. Ama buna rağmen kendimi şanslı hissediyorum çünkü halkın gücü zorbalığı yenecektir.”

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‘Seçimin sürprizi HDP’dir’

Seçim kampanyasında demokrasi, adalet, eşitlik ve barıştan barıştan bahsedeceklerini vurgulayan Demirtaş, “Bütün bu sorunların çözümünü de demokratik parlamenter sistem ve yeni bir anayasayla gerçekleştireceğiz” dedi.

HDP’nin eski lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “HDP güçlü bir Türkiye partisidir. Bu konuda bugün dünden daha iddialıyız. Koşullar HDP’nin ne kadar önemli bir siyasi çizgi olduğunu ortaya koymuştur. 2015’ten bu yana yaşanan toplumsal kutuplaşma ve gerilimler ile Kürt sorununda yeniden çatışmalı sürece girilmiş olması HDP’yi daha da önemli hale getirmiştir. 24 Haziran seçimleri HDP’yi önceki seçimlere kıyasla çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu seçimin sürprizi HDP’dir. Herkes bizi yakından takip etsin, bunun kof bir iddia olmadığı görülecektir.”

‘Silahı benimsemiyorum’

Demirtaş, sadece seçim döneminde değil, tümüyle silahların susmasını isterken, sorunun demokratik siyaset yoluyla çözümü savunduğunu aktardı. HDP’li siyasetçi, Türkiye’de demokratik siyasetin imkanlarının sınırlı olmasına rağmen kendisinin şiddet ve silah yöntemini benimsemediğini kaydetti.

Demirtaş, “Ama hükümetin de Kürt sorununu bir terör sorunu olarak tanımlaması ve askeri yöntemlerle yok etmeye çalışmasını da doğru bulmuyor, kabul etmiyorum. Kürt sorunu ancak müzakere yoluyla ve demokratikleşme ile çözülebilir” diye konuştu.

Akşener’e eleştiri

Demirtaş, cumhur ve millet ittifaklarını kastederek bunlarına yerinde saymaya devam edeceğini anlatırken, seçimdeki tek sol adayın kendisi olduğunu, parti olarak da tüm ezilenlerin çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

HDP’nin eski lideri, Akşener’in tanıdığını ve kendisine karşı herhangi bir önyargısının olmadığını ancak HDP’yi yok sayan anlayışlarla yol yürümenin mümkün olmadığını söyledi.

Demirtaş şöyle devam etti: “Siyasette diyaloga ve çözüm için ilkeli işbirliklerine inanıyorum. Sayın Akşener’i parlamento çalışmaları döneminden tanıyorum, tanışıyoruz. Kendisine karşı herhangi bir önyargım yok tabii ki. Ama ülkenin temel sorunlarına dair çözüm önerileri konusunda henüz tek bir cümle duymuş değiliz. HDP’yi yok sayan, vebalı muamelesi yapan anlayışlarla yol yürümek, sorunların çözümünü konuşmak da mümkün olmaz. Ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü noktasında ilkeli ve ahlaklı bir duruşumuz vardır. Bu çerçevede kapımız hiç kimseye kapalı olmaz. Siyaset intikam değil çözüm zeminidir.”

Bu temel yaklaşımlarının CHP için de geçerli olduğunu ekleyen Demirtaş, “Bizim derdimiz ezilen haklarımız için üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Herkesin ne söylediğini, ne söyleyeceğini ve samimiyetini bu seçim döneminde toplum dikkatle izleyecektir, biz de büyük bir dikkatle takip ediyor olacağız” dedi.

Esprili yanıt

İkinci tura kalması halinde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden destek bekleyen Demirtaş, şunları kaydetti: “Umarım kaliteli, toplum adına yararlı, kutuplaşmayı azaltan bir seçim dönemi yaşarız. Tabii adaylar meydanlardayken ben hücrede olacağım. Bu bir adaletsizlik yaratıyor olsa da, ikinci turda diğer bütün adayların desteğini bekliyorum. Sayın İnce, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu ikinci turda beni desteklerse, hep birlikte ülkede demokratik bir yönetim ve adaletli bir sistem inşa edebiliriz.”

HDP’li siyasetçi, Mart 2015’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik “Seni başkan yaptırmayacağız” sözlerine atıfla, sözünün arkasında durup durmadığına dair soruya şu yanıtı verdi: “Bugün artık ‘Beni başkan yaptıracağız’ :)”.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu.