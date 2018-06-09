Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş ‘Uğra’ demişti: İnce, Diyarbakır’da Demirtaş ailesini ziyaret edecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazartesi günü yapacağı Diyarbakır mitinginde HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı ziyaret edecek.

İnce, 9 Mayıs günü Edirne Cezaevi’ne giderek Demirtaş’ı ziyaret etmişti. Demirtaş, İnce’nin ziyaretini ‘insani bir dayanışma örneği’ olarak tanımlamış ve İnce’ye şöyle demişti: “Diyarbakır’a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle.” 

Reklam

İnce’nin Diyarbakır mitingi 11 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek. CHP adayının mitingin ardından Demirtaş ailesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Demirtaş’ın teklifini İnce aktardı: Adaylar sırayla bir hafta hapis yatsın

İnce’nin ziyaret ettiği Demirtaş: HDP seçmenine mesajdan öte insani bir davranış

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti

İnce’nin miting haritası: Demirtaş’ı ziyaretin ardından Hakkari’ye gidecek

 

SON HABERLER

Boğaziçili öğrenciler: ‘Bir ifade verir döneriz’ demiştik, üç ay sürdü

Üç ay tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada serbest kalan Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerden Deniz Yılmaz ve Yusuf Noyan Öztürk, protestonun ardından yasal süreç beklemediklerini söyledi. Öğrenciler “Arkadaşlarıma, ‘Bir ifade verir dönerim’ demiştim, üç ay sonra gelebildim. Yedi kişilik koğuşta 33 kişi kaldık” dedi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...