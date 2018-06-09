Demirtaş ‘Uğra’ demişti: İnce, Diyarbakır’da Demirtaş ailesini ziyaret edecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazartesi günü yapacağı Diyarbakır mitinginde HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı ziyaret edecek.

İnce, 9 Mayıs günü Edirne Cezaevi’ne giderek Demirtaş’ı ziyaret etmişti. Demirtaş, İnce’nin ziyaretini ‘insani bir dayanışma örneği’ olarak tanımlamış ve İnce’ye şöyle demişti: “Diyarbakır’a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle.”

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İnce’nin Diyarbakır mitingi 11 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek. CHP adayının mitingin ardından Demirtaş ailesini ziyaret etmesi bekleniyor.