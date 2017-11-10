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Edirne Cezaevi’nde bir yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan seslendi: “Özlem karşılıklı, direnmeye devam.”

4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan HDP liderinin Twitter hesabından paylaşılan mesajlarda şöyle dendi: “Özlemleri ile birlikte dayanışma duygularını gönderen herkese teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bütün baskı politikaları dayanışmayla boşa çıkacaktır. Biz de içeriden, sizlerin bu duruşuna layık olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Elbette özlem karşılıklıdır. Onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direnmeye devam edeceğiz.”

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1- Özlemleri ile birlikte dayanışma duygularını gönderen herkese teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 10, 2017

2- Bütün baskı politikaları dayanışmayla boşa çıkacaktır. Biz de içeriden, sizlerin bu duruşuna layık olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 10, 2017

3- Elbette özlem karşılıklıdır. Onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direnmeye devam edeceğiz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 10, 2017