Demirtaş TRT’de propaganda yapabilecek: Çekim dışarıda da yapılabilir

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharram İnce, Selahattin Demirtaş, Tayyip Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu’na görüntülü ve görüntüsü propaganda yapma hakkı tanıdığı belirtildi.

Buna göre daha önce FOX TV’ye telefonla katılma talebi kabul edilmeyen Demirtaş da TRT ekranlarında yer bulabilecek.

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Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre Demirtaş’ın propagandası, YSK tarafından görevlendirilecek bir kurul üyesi huzurunda ve TRT personeli tarafından kaydedilecek.

Haberde, kaydın nasıl yapılacağının tartışma konusuna dönüştüğü zira YSK’nın eğiliminin, TRT ekibinin Edirne Cezaevi’nde çekim yapması yönünde olduğu belirtildi. Ancak HDP buna karşı çıkıyor. HDP YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, TRT stüdyolarında çekim yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’nın kararını beklediklerini söyledi.

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Tiryaki şöyle konuştu: “Propaganda çekimi için YSK’nın Edirne Cezaevine bir ekip göndermesini bekliyoruz. Aslında biz tamamen dışarıda olmasını bekliyoruz. Eşit koşullar altında seçim çalışması yapabilmesi için dışarıda olması gerekiyor. Sadece 10 dakika için TRT çekimi için dışarı çıkarılması fırsat eşitliği sağlamaz. Elbette çekimin dışarıda yapılmasını isteriz ama asıl talebimiz serbest bırakılması.”

‘Suç teşkil eden görüntüler olmayacak’

Cumhuriyet’e konuşan YSK’nın AKP temsilcisi Recep Özel ise iki alternatifin değerlendirildiğini söyledi. Özel, “Adalet Bakanlığı ile bir görüşme yapılacak. Demirtaş’ı TRT stüdyosuna getirip öyle de çekebilirler. Cezaevinde stüdyo şartları oluşturulursa ikisi de olabilir” dedi.

Bütün adayların birinci turda 10’ar dakikalık iki konuşma hakkı olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa aynı hak yine tanınacak. Propaganda konuşmaları, YSK’nın kararında belirlediği takvime göre, 17 ve 23 Haziran tarihleri arasında olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa, ikinci tur propaganda konuşmaları ise 4 -7 Temmuz arasında yapılabilecek. Adayların konuşma tarih, saat ve sıraları kura ile belirlenecek.

Radyo ve televizyonlarda propaganda yapmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarının en geç 6 Haziran Çarşamba gününe kadar başvurması gerekiyor. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci konuşmanın son başvuru tarihi ise 1 Temmuz Pazar günü.

YSK’nın kararına göre, propagandalarda suç teşkil eden görüntüler kullanılamayacak. Suç olabilecek görüntü olursa, YSK görüntülerin yayımlanmasına izin vermeyecek. Propaganda konuşmalarının alındığı kayıt cihazı YSK tarafından saklanacak. Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında verilecek ceza bir katından iki katına kadar arttırılabilecek.