Demirtaş, TRT konuşması için cezaevinden stüdyoya götürülecek

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT çekimleri için cezaevinden stüdyoya götürülecek.

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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AA’nın haberine göre cumhurbaşkanı adaylarının TRT’de ne zaman konuşmalarının yayınlanacağı kararlaştırıldı.

Demirtaş’ın 17 Haziran’da TRT’de yayınlanacak konuşması, 13 Haziran çarşamba günü 10.00-11.00 saatlerinde TRT’nin Oran’daki S1 stüdyosunda kayda alınacak.

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Yine 23 Haziran’da yayınlanacak konuşma için de 22 Haziran cuma günü 14.00-15.00 saatlerinde aynı stüdyoda kayıt yapılacak.

TRT’nin stüdyoları Ankara’da.

Kim ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT’de 17 Haziran pazar günü saat 20.00’den itibaren yapacakları propaganda konuşmalarının sıralaması şöyle:

Birinci konuşma Doğu Perinçek – saat 20.31-20.41

İkinci konuşma Recep Tayyip Erdoğan – saat 20.42-20.52

Üçüncü konuşma Selahattin Demirtaş saat – 20.53-21.03

Dördüncü konuşma Temel Karamollaoğlu saat – 21.04-21.14

Beşinci konuşma Meral Akşener saat – 21.15-21.25

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci konuşma Temel Karamollaoğlu – saat 17.06-17.16

İkinci konuşma Meral Akşener – saat 17.17-17.27

Üçüncü konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat – 17.28-17.38

Dördüncü konuşma Doğu Perinçek saat – 17.39-17.49

Beşinci konuşma Selahattin Demirtaş saat – 17.50-18.00.

CHP’nin adayı Muharrem İnce, TRT’ye çıkmayı kabul etmemişti.