Demirtaş ‘suç’unu yetersiz buldu: Az söylemişim, yumuşak konuşmuşum

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 2015 yılında Atatürk Havalimanı’ndaki bir açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanırken avukatları da hazır bulundu.

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Demirtaş savunmasında, iki defa cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade ederek şunları aktardı: “Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. İki cümle eleştiri kurdum diye iki ayrı iddianame düzenlendi.

Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedef almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir.”

Savcı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne atıf yaptı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Demirtaş’ın ‘suç’ tarihinde ‘başbakan Ahmet Davutoğlu ve Erdoğan’ı hedef alarak söylemlerde bulunduğunu’ iddia etti.

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Mütalaada, eski HDP eş başkanının söylemiş olduğu ifadelerin ‘görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığı’ öne sürülerek, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü 10’uncu Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Mütalaada, Demirtaş’ın tek bir eylemle ‘hakaret’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçları işlediğine yer verilerek, sanığın en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiğini kaydedildi.

Demirtaş’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Eski HDP liderinin son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.

Aranının ardından kararı açıklayan mahekeme Demirtaş’ı üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.