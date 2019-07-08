Demirtaş suçlamalara tek tek yanıt verdi: Bunların dışında söylenen her şey yalan

Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yargılandığı davada kendisine yöneltilen suçlamalara sosyal medya hesabından tek tek yanıt verdi: “Bütün iddiaları bir de benden dinleyin lütfen. Bunların dışında söylenen herşey yalandır.”

Fotoğraf: Twitter (Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş)

Medyanın önemli bir kısmının duruşmalarını takip etmemesini eleştirerek paylaşımlarına başlayan Demirtaş, herkesin gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu vurgulayarak, “Meydan meydan, kanal kanal dolaşıp beni ‘terörist, katil’ ilan edenlere zaten inanmadığınızı biliyorum. Yine de bütün ‘iddiaları’ bir de benden dinleyin lütfen” dedi.

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2- Belki biraz zamanınızı alacağım ama anlatacaklarımın tamamı gerçek ve çok önemli. Meydan meydan, kanal kanal dolaşıp beni “terörist, katil” ilan edenlere zaten inanmadığınızı biliyorum. Yine de bütün “iddiaları” bir de benden dinleyin lütfen. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 8, 2019

Demirtaş, ‘fezlekesini hazırlayan savcı Uğur Özcan’ın FETÖ üyeliğinden tutuklandığını, Diyarbakır başsavcılığının tutuklama kararında kullandığı ‘MERCEK’ kod adlı gizli tanığın hiçbir zaman olmadığını, başka isimlerin beraat ettiği suçlara konu bir mektubun kendi dosyasında tutuklanma gerekçesi yapıldığını, milletvekili iken telefonlarının yasadışı şekilde dinlendiğini, konuşmalarında suç unsuruna rastlanmadığı halde konuştuğu parti yöneticilerinin iddianamede ‘örgüt yöneticisi’ olarak nitelendirildiğini, ‘Meclis’in resmi olarak davet ettiği Demokratik Toplum Kongresi’nin iddianameye göre bir ‘terör yapılanması’ olduğunu ve kendisinin de yöneticisi olmakla suçlandığını, iddianamede tutuklanmasına neden olarak gösterilen DTK toplantılarına AKP milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Yasin Aktay’ın da katıldığını, partinin Avrupa temsilcisi Faik Yağızay’ın iddianamede ‘KCK’nın Avrupa sorumlularından Faik Hoca’ olarak geçtiğini fakat bunun Yağızay’ın matematik öğretmeni olması nedeniye parti içinde kullanılan bir hitap olduğunu, kendisini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da tanıdığını, katıldığı bir DTK-DTP konferansının katılımcı listesinin iddianamede ‘KCK’nin Türkiye siyasi alan sorumluları’ listesi olarak kabul edildiğini, Murat Karayılan adına açılmış sahte bir Twitter hesabından atılan Twitter paylaşımlarının dosyaya konulduğunu ve HDP’nin paylaşımlarının saatlerinin değiştirildiğini, bunların dışındaki tüm suçlamaların ise basına açık konuşmalara dayandırıldığını ve bunların tamamının ifade özgürlüğü kamsamındaki konuşmalar olduğunu’ kaydetti.

‘Değil dava veya tutuklama, soruşturma bile açılamaz’

Yargılanmasına neden olarak gösterilen düşüncelerini Meclis’te te dile getirmesine rağmen Anayasa’nın 83. maddesi ‘yasama dokunulmazlığı’nı hatırlatan eski HDP lideri şöyle devam etti: “Kaldı ki, ben bu düşüncelerimi TBMM’de de dile getirdim. O nedenle değil dava veya tutuklama, bunlar hakkında soruşturma bile açılamaz. Çünkü Anayasanın 83/1. maddesi aynen şöyledir: ‘TMBB üyeleri Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis’te ileri sürdükleri düşünceleri, o oturumdaki Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.’”

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26- Hakkımdaki "örgüt kurucusu ve yöneticiliği" suçlamaları tastamam bunlardır. Bir gece yarısı, kar maskeli polislerle evimi basarak, çocuklarımın gözleri önünde beni göz altına aldırıp tutuklatan ve iddianamemi hazırlayan savcıyı ise benden değil, Şamil Tayyar’dan dinleyin: pic.twitter.com/vivNu1eQ8h — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 8, 2019

Demirtaş kendisi hakkında fezleke hazırlayan savcıya ilişkin ise “Benden değil Şamil Tayyar’dan dinleyin” diyerek iktidara yakın Beyaz TV’nin bir televizyon programından görüntüler paylaştı.

Anayasa Mahkemesi’nin sahte delilleri incelemeye bile tenezzül etmeden başvuruyu reddettiğine dikkat çeken eski HDP lideri, AİHM’in yargılama ve tutukluluğunun siyasi olduğuna karar verdiğini hatırlatarak “Bu karara da ‘Bizi bağlamaz, tanımıyoruz’ denildi” diye yazdı.

Demirtaş sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Üç yıla yakındır ben ve milletvekili arkadaşlarım benzer kumpaslarla hücrelerde tutuluyoruz. Adaleti bir gün mutlaka bulacağımıza inanıyoruz. Bunu siyasallaşmış yargıya değil, halkımıza güvenerek, inanarak söylüyorum.

Bu anlattıklarım dışında söylenen her şey yalandır, iftiradır. Bizler barış ve demokrasi için, birlikte yaşam için büyük fedakarlıklar yaptık ve bedeli bu oldu. Ama yılmadık, boyun eğmedik, umutsuzluğa kapılmadık, direnmeye devam ediyoruz. Barış ve demokrasi kazanana kadar.

Hepinize sıcak selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Neden siyasi rehine olduğumuzun daha da iyi anlaşıldığını umuyoruz.”

Eski HDP lideri, iddianamede kendisine yöneltilen iddiaları ise şöyle sıraladı.

İDDİA BİR: Mercek adlı gizli tanığın 2009 yılında verdiği sözde ifadeye göre, TBMM’de Kürtçe konuşma yapmak için KCK’den talimat almışım. (Kürtçe konuşmayı da Sn Ahmet Türk yapmıştı bu arada.)

İDDİA İKİ: PKK, Elazığ’daki bir aileye mektup yazmış ve bu mektubu Sn Gültan Kışanak ile benim elden teslim etmemizi istemiş. Mektup, güya eski Diyarbakır Sur Belediyesi Başkanı Sn Abdullah Demirbaş’ın bilgisayarından çıkmış ve PM üyemiz Ali Oruç bize teslim etmiş. Sene 2009.

İDDİA ÜÇ: 2008’de (ben grup başkanvekiliyken) KCK yöneticileriyle telefon görüşmeleri yapmışım. Milletvekili olmama rağmen telefonlarım yasa dışı bir şekilde dinlenmiş. Konuşma içeriklerinde suç unsuruna rastlanmamış ama konuştuğum kişiler örgüt yöneticisiymiş.

İDDİA DÖRT: Herkesin yakından bildiği Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) konferans ve panellerine katılmışım. Toplantıların içeriğinde suç unsuru yokmuş ama DTK “terör yapılanmasıymış”, ben de DTK yöneticisiymişim.

İDDİA BEŞ: KCK’nin Avrupa sorumlularından Faik Hoca adlı kişi, benim Avrupa’da bir konferansa katılmam yönünde aldığı talimatı Kamuran Yüksek aracılığıyla bana iletmiş.

İDDİA ALTI: 2009’da grup başkanvekiliyken, Cumhurbaşkanı ile bir yurt dışı gezisine katılmak için KCK’yi bilgilendirip izin istemişim. Oysa konuştuğum kişi benim Eş Genel Başkan Yardımcım Kamuran Yüksek. Kendisi Parti Genel Merkezi ile Meclis Grubunun ilişkisinden sorumlu.

İDDİA YEDİ: KCK’nin Türkiye siyasi alan sorumlularındanmışım ve “ele geçen bir listeye” göre 21. sıradaymışım. Oysa söz konusu liste, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda, DTK ile DTP’nin ortak düzenlediği “Yerel Yönetimler Konferansı” katılımcı listesidir.

İDDİA SEKİZ: 6-8 Ekim olaylarına dair, HDP Genel Merkezi Twitter hesabından atılan şiddet içermeyen mesajlar konusu.