Demirtaş, ‘Seher’e gösterilen ilgiye teşekkür etti: Geliri öğrencilere verilecek

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kısa süre önce yayınladığı öykü kitabı ‘Seher’in gelirinin öğrencilerin eğitim sürecini desteklemek için kullanılacağını açıkladı.

Demirtaş’ın 12 öyküsünü topladığı 144 sayfalık kitabı Dipnot Yayınları’ndan 16 Eylül’de çıkmıştı.

Kitapta ‘İçimizdeki Erkek’, ‘Seher’, ‘Temizlikçi Nazo’, ‘Bildiğiniz Gibi Değil’, ‘Kara Gözlere Selam Olsun’, ‘Cezaevi Mektup Okuma Komisyonuna Mektup’, ‘Denizkızı’, ‘Halep Ezmesi’, ‘Ah, Asuman!’, ‘Annemle Hesaplaşmalar’, ‘Tarih Kadar Yalnız’ ve ‘Sonu Muhteşem Olacak’ isimli öyküler yer alıyor.

Kitabın yanında Demirtaş’ın resimlerinin basıldığı iki kitap ayracı da hediye ediliyor. Kitapta yazarlar Oya Baydar ve Zülfü Livaneli’nin görüşlerine de yer veriliyor.

HDP liderinin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Öykü kitabıma gösterilen ilgi ve dayanışmadan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kitap, aslında hepimizin mücadele içerisinde birlikte yazdığı bir kitaptır. Dayanışmanızın ve ilginizin şahsımdan çok demokratik değerlere yönelik olduğunu da biliyorum. Bu yönüyle çok anlamlı ve değerli buluyorum. Ayrıca kitabın gelirini de çocukların, gençlerin eğitim süreçlerini desteklemek için kullanacağız. Bêkes dahil tabi ki.”