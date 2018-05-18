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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş, rakiplerinden ‘helallik istedi’: Çayımı yudumlarken cefa çekiyorlar

 

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyası yürütememesini ironik bir dille anlattı.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li aday, bu nedenle 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimleri için de çalışma yürütemiyor.

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Avukatları aracılığıyla Twitter mesajı paylaşan Demirtaş, durumunu ironik bir dille ‘özetledi.’


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