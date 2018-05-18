Demirtaş, rakiplerinden ‘helallik istedi’: Çayımı yudumlarken cefa çekiyorlar

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyası yürütememesini ironik bir dille anlattı.
Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li aday, bu nedenle 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimleri için de çalışma yürütemiyor.
Avukatları aracılığıyla Twitter mesajı paylaşan Demirtaş, durumunu ironik bir dille ‘özetledi.’
Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor. Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.
— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 18, 2018