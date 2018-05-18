Demirtaş, rakiplerinden ‘helallik istedi’: Çayımı yudumlarken cefa çekiyorlar

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyası yürütememesini ironik bir dille anlattı.

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li aday, bu nedenle 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimleri için de çalışma yürütemiyor.

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Avukatları aracılığıyla Twitter mesajı paylaşan Demirtaş, durumunu ironik bir dille ‘özetledi.’