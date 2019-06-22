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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Psikolojik harekatın parçası olmayın

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarınki seçim ve öncesindeki ‘Öcalan mektubu’na yönelik paylaştığı tweet’de, ‘algı operasyonuna’ dikkat çekerek, ‘Herkesi ve bütün tarafları psikolojik harekatın parçası olmamaya’ davet etti.

Fotoğraf: HDP

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, twitter paylaşımında şöyle dedi: “Sn Öcalan’ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum. Sn Öcalan’ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum.”

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