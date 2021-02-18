HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, “PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş, Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin avukatları aracılığıyla Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

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HDP’li siyasetçi şunları kaydetti: “PKK’nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm.

Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP’ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan, silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır.”