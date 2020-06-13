Demirtaş: ‘Millet ittifakı’nda değiliz, HDP’ninki ortak akıl çağrısı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin ‘millet ittifakı’nın bir parçası olmadığını belirterek, HDP’nin ittifak çağrısının ‘ortak akıl’ çağrısı olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: Twitter

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’li siyasetçi, avukatları aracılığıyla Twitter hesabından son günlerdeki gelişmelere dair mesajlarını paylaştı. Seçmenlerin sakalsız görmeye alıştığı Demirtaş, sakal bırakarak çektirdiği bir fotoğrafı da yine hesabından paylaştı.

Reklam

HDP’li siyasetçinin açıklaması şöyle:

*Merhaba değerli arkadaşlar. Parti yetkililerimiz en üst düzeyde, sürekli demokrasi ittifakı çağrısı yapıyorlar, ancak bu çağrı ısrarla çarpıtılıyor. Dolayısıyla net olarak ifade etmekte yarar var.

*HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.

Reklam

*Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, Millet İttifakı’nın bir parçası değildir.

*HDP’nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim işbirliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır.

*HDP, şiddet dahil tüm sorunlarımızı siyaset yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözmek için vardır. Kürt sorunundan ekonomiye, adaletsizlikten umutsuzluğa, ötekileştirmeye kadar her sorunu ortak akılla çözmek için bu çağrıları yapmaktadır.

*HDP gücünü sadece halktan alır ve sadece halka hesap verir. Bu nedenle saldırılarla ve baskılarla HDP’yi asla geriletemezsiniz. HDP’yi ‘düşman gibi’ görmek yerine HDP ile diyalog kurmayı denerseniz tüm Türkiye için en hayırlısı bu olacaktır.

*Ve elbette HDP olarak bizler de eksikliklerimizi, hatalarımızı samimiyetle tespit ederek kendimizi, amaçlarımızı, çözüm önerilerimizi tüm Türkiye toplumuna en açık şekilde anlatabilmeliyiz.