Demirtaş ‘mazeretli’: Şu sıralar Ankara’da değilim, İHM açılışına gelemeyebilirim

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Mülkiyeliler Birliği çatısı altında yeniden faaliyete geçecek İnsan Hakları Merkezi’nin açılışına katılamayacağını bildiren bir mesaj yolladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kapatılan İnsan Hakları Merkezi, bugün yeni yeri Mülkiyeliler Birliği’nde açılıyor. Demirtaş da açılışa davetli isimlerden biriydi.

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Açılışa katılamayacağını bildiren Demirtaş, bir tebrik ve ‘mazeret’ mesajı yolladı. Demirtaş şöyle yazdı: “Değerli dostlar, davetinizden büyük mutluluk duydum. Özellikle de içinde bulunduğumuz bu zamanlarda, insan hakları alanındaki çalışmalar, ekmek kadar, su kadar gereklidir. El ele vererek açılışını yaptığınız İnsan Hakları Merkezi’nin, gerek akademiye, gerekse de sivil topluma yeni bir açılım getireceği umudunu ben de taşıyorum. Not: Şu sıralarda Ankara’da değilim ama katılmaya çalışacağım.”

Demirtaş’ın yolladığı tebrik ve ‘mazeret’ mesajını İnsan Hakları Merkezi’nden hukukçu Kerem Altıparmak paylaştı. Altıparmak, Twitter hesabından şöyle yazdı: “Cumhurbaşkanı adayı sayın Selahattin Demirtaş bugün yapacağımız İnsan Hakları Merkezi açılışına Ankara’da bulunamadığı için katılamayacağını bildirerek bizleri kutlamış. Umarız en kısa zamanda özgür kalır ve kendisiyle İHM’de insan hakları sorunlarını tartışma şansımız olur.”