Demirtaş: Kürtler aklı öne çıkararak karar almalı, ancak bugünleri kimse unutmaz

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu sonrası Kürtlerde ‘duygusal kopuş’ yaşandığını belirterek, “Bu aşırı milliyetçi savrulmalara yol açarsa bunun kimseye yararı olmaz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Yeni Özgür Politika’dan Yavuz Özcan’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş operasyona ‘geniş bir toplumsal destek varmış gibi sunulduğunu’ ifade etti: “Birkaç haftaya kalmaz, içeride de AKP’ye karşı yoğun ve geniş eleştiriler başlayacaktır.”

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‘Kürtlerin statüsü sahadaki direnişe bağlı’

AKP’nin ‘savaş politikası’ olmadan iktidarda kalamayacağını savunan eski HDP lideri, ‘savaş’tan sonuç alınamadığı takdirde bunun AKP’yi vuracağını söyledi.

Tutuklu siyasetçi şöyle devam etti: “AKP şu anda içeride dışarıda derin bir yalnızlığı ve çöküşü yaşıyor. Bu haksız savaşı hiç kimseye anlatamıyor, anlatamaz. Savaşa yüzde 90 destek var diye propaganda yapsalar da toplumun gerçeği öyle değil. Türkiye’de savaşa tam destek sunanlar, yüzde 35-40 civarındadır. Bu da faşist bloğun oy oranına denk düşer. Bunun dışında kalanlar ya ağır baskı ve korku ortamında gerçek düşüncelerini açıklayamıyorlar ya da savaşa destek verir gibi yapıp kendilerini korumaya alıyorlar.”

‘Suriye’de Türk askerine artık gerek yok denilecek’

Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye’de yeni denklemleri ortaya çıkardığını belirten Demirtaş, Cenevre’deki Suriye anayasası için yapılan görüşmeler sona yaklaştıkça Rus ve Amerikalı yetkililerin “Suriye’de Türk askerine artık gerek yok” diyerek, tüm Suriye toprakları yabancı askerlerden arındırıcağını öne sürdü.

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‘Kürtlerin statüsünü direniş belirleyecek’

Eski HDP lideri Suriye’deki Kürtler için şöyle konuştu: “Kürtlerin statüsünün ne olacağını ise sahadaki direniş ve diplomasideki çok yönlü girişimler, ittifaklar belirleyecektir. Kürtler bir kez daha kaybetmeyi, yüz yıl öncesine dönmeyi hiçbir koşulda kabul etmezler, mutlaka kazanacaklardır.”

‘Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette’

“Kürtler öfkeli ve haklı olarak kırılmış, yaralanmışlardır” diyen Demirtaş, buna karşın Kürtlerin ‘duyguyla hareket etmek’ yerine ‘aklı öne çıkararak kararlar almak zorunda’ olduğunu söyledi.

Operasyona destek veren muhalefet partilerini de eleştiren Demirtaş şöyle konuştu: “Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur. Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir. Kürtler kimsenin marabası, kuyruğu ya da payandası değildir. Bu savaşa koşulsuz destek sunanlar halka özeleştiri borçludurlar. Kürtlere sadece savaşı ve ölümü reva görenleri, Kürtler de günü geldiğinde tanımazlar.”

Demirtaş Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunuyor.







