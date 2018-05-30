Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş ‘Kürt Obama’ya ses etmedi: Kürt Trump diye adlandırılmaktan iyidir

 

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli İngilizce yayın yapan The National’ın sorularını yanıtlayan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Batı medyasında ‘Kürt Obama’ olarak adlandırılması sorusuna şakayla karışık “Kürt Trump diye adlandırılmaktan iyidir” yanıtı verdi.

Fotoğraf: HDP

Bianet’in aktardığına göre Demirtaş, The National‘ın sorularına tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yazılı olarak cevap verdi.

Reklam

Dün yayınlanan ‘Erdoğan’ın rakibi, yüksek güvenlikli cezaevi hücresinden seçimin meşruluğunu sorguluyor’ başlıklı röportajda Demirtaş, cezaevinde olmasının seçimleri sorgulanabilir bir hale getirdiğini söyledi.

Seçim kampanyasına ilişkin bilgi veren Demirtaş, şu yanıtı verdi: “En basitinden miting yapamıyorum, seçmenlerimin karşısına çıkamıyorum, sesimi dahi duyuramıyorum. Yani özetle rakiplerim gibi bir seçim kampanyası yürütemiyorum. Avukatlarım aracılığıyla gönderdiğim mesaj ve mektuplar dışında herhangi bir imkanım yok. Benimkisi bir seçim kampanyası yürütmek değil. Dışarıda yürüyen kampanyayı motive etmeye çalışıyorum sadece.”

Reklam

Demirtaş, Batı medyasında ‘Kürt Obama’ olarak adlandırılmasınaysa şakayla karışık şu karşılığı verdi: Kürt Trump’ diye adlandırılmaktan iyidir.”

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: “İktidarın devletin her kaynağını, resmi-özel tüm medya organlarını istediği gibi kullandığı bir yerde sesini duyurmak, seçim kampanyasını görünür kılmaktır en temel engel. Bu koşullara rağmen HDP yine de kilit aktör olmaya devam ediyor.”

Seçimlerden sonra yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı yetkilerine karşı olan Demirtaş, seçilmesi durumunda bu yetkileri dağıtacağını da söyledi: “Bildirgemde de ifade ettiğim gibi, çok fazla yetkiyle oturacağım o koltuktan görev süremin sonunda sadece ceketimi alarak ayrılacağım.”

HDP’den tutuklu adayı için şarkı: ‘Demirtaş ez im – Demirtaş benim’

Demirtaş’tan ‘baraj tehlikesi’: AKP her gün seçmen taşımak için başvuru yapıyor

Tahliye talepleri reddedilen Demirtaş’tan AYM’ye başvuru

Demirtaş’ın öngörüsü: Erdoğan’la Bahçeli kavga edecek, köprüyü geçmeye az kaldı

Demirtaş cezaevini anlattı: 4-5 saat uykuyla idare ediyorum, mahkumlarla temasım yok

Demirtaş’ın eğitim vaadi: Resmi dilimiz Türkçe’nin yanına anadilde eğitim

Demirtaş’tan ‘Espriye abanmayın’ diyen Ahmet Hakan’a: Haklısın, hiç komik değil

Hapiste ‘kampanya yürüten’ Demirtaş’tan YSK’ya: Adalet konusunda çok duyarlısınız

Demirtaş’tan TRT sorusuna: Belki de benim için Cezaevi Radyo Televizyonu kurulur

Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı: Siyasi yasaklı olmam için uğraşıyorlar

SON HABERLER

ABD, Gülen’i ‘sürgündeki din adamı’ diye niteleyip iddia etti: 4 milyon Fethullahçı var

Amerika Dışişleri Bakanlığı, 200 ülke ve bölgeyi kapsayan ‘İnanç Özgürlüğü Raporu’nda Türkiye’nin resmi olarak ‘FETÖ elebaşı’ kabul ettiği Fethullah Gülen’i ‘sürgündeki din adamı’ olarak nitelerken, Gülen cemaatine mensup kişi sayısının dört milyon olduğunu öne sürdü. Raporda iddia edilen bu rakam Türkiye nüfusunun yüzde beşine tekabül ediyor. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...