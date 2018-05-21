Demirtaş ‘Kobani eylemleri’ni anımsattı: Şiddetin durması çağrısı yaptım

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2015’teki Kobani olayları sırasında sokağa çıkma ve şiddeti artırma çağrısı yapmadığını bildirdi.

Avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yayınlayan Demirtaş, tutukluluğuna gerekçe yapılan ‘sözde deliller’in tamamının sahte olduğu, tümünün ‘FETÖ savcıları’ tarafından uydurulduğunun ortaya çıktını ama herkesin ‘üç maymun’u oynadığını kaydetti.

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Şu an ikisi tutuklu olan cemaat savcılarının 2012’de ‘Mercek’ isimli ‘sözde gizli tanık’ beyanlarını sırf tutuklanması için dosyasına koyduklarını aktaran Demirtaş, ‘Mercek’ isimli tanığın aslında hiç olmadığının daha sonra ortaya çıktığını anımsattı.

“Hani uydurma FETÖ delilleriyle mağdur olanların davaları düşürülüyordu?” diye soran Demirtaş, ‘tutuklu 12 FETÖ savcısının ayrı ayrı hazırladıkları fezleke ve sahte delillerle’ halen tutuklu olduğunu dile getirdi.

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‘Savcılık çağrı bulamadı’

HDP’li siyasetçi, şunları kaydetti: “6-8 Ekim nedeniyle hakkımda şiddeti tahrik veya suç işlemeye azmettirmekten açılmış ne bir soruşturma ne de bir dava vardır. Çünkü yapılan savcılık soruşturmasında 6-8 Ekim’e dair tek bir çağrım veya açıklamam bulunamamıştır. Bulunamamıştır, çünkü yoktur. Bu konuda bana atılan iftiralar siyaseten beni karalama amaçlıdır. Ben 6-8 Ekim nedeniyle yargılanmıyorum, öyle bir suçlamadan tutuklu da değilim. Dava, Parti MYK’miz hakkında izinsiz gösteriye teşvikten dolayı açılmıştır. Olayları tahrik ettiğimiz iddiası bile yoktur. Bu gerçek de, yargılama sırasında tümüyle ortaya çıkmıştır.”

Demirtaş, kendisi hakkında çok fazla ‘Demirtaş’ın Kobani çağrısı’ yalanı söylendiğini, kamuoyunda kendisinin gerçekte böyle bir çağrı yaptığı algısı oluştuğunu ifade etti.

‘Çağrım şiddetin durması için’

Böyle bir çağrısının olmadığına vurgu yapan Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim 7, 8 ve 9 Ekim’de yaptığım üç çağrı vardır, üçü de şiddetin ve provokasyonların durması çağrısıdır. Hakkımda yürütülen kampanya, ne yazık ki siyasi bir rakibi yıpratmak amacıyla yapılmış, tarihimizin en büyük karalama kampanyalarından biridir. Hakikat bundan ibarettir.”