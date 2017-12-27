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Demirtaş KHK’ları ‘denetlemeyen’ AYM’ye sordu: KHK’yla AYM’yi de kapatabilirler mi?

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HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş “Mahkememizin KHK’ları denetleme yetkisi yok” diyen Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sordu: “KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi?”

AYM Başkanı Zühtü Arslan daha önce mahkemenin olağanüstü hal döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) denetleme yetkisine sahip olmadığını söylemişti.

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Fotoğraf: Reuters

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter’dan AYM’nin KHK’ları ‘denetlememe’ görüşüyle ilgili açıklama yaptı.

AYM Genel Kurulu, Demirtaş’ın bireysel başvurusunu da reddettmişti.

Demirtaş, ‘tutukluluğundan ötürü milletvekilliği görevini yerine getiremediği için ifade özgürlüğü ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

“Madem OHAL KHK’leri denetlenemez diyorsunuz” diye yüksek mahkemeye seslenen Demirtaş, “KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi” diye sordu.

Demirtaş şöyle devam etti: “Ya da daha basit bir soru: KHK ile ‘kamusal alanda su içmek yasaktır’ şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Yapılırsa bunu kim denetler? Hatta daha basit bir soru: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?”

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