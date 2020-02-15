Demirtaş: İsmi konmuş bir demokrasi ittifakının zamanı geldi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin yaklaşık 18 yıldır süren iktidarının ülkede ‘büyük enkaz’ yarattığını, bunun üstesinden gelmek için farklı grupların asgari demokratik ilkelerde birleşerek ortak davranması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bu hareketin içinde Atatürkçüler, muhafazakarlar, Kürtler, Aleviler, solcular, liberaller gibi farklı grupların olması gerektiğini ifade eden Demirtaş, “Artık ismi konmuş, programı ve ilkeleri belli olan, şeffaf, halka güven veren güçlü bir demokrasi ittifakının zamanı gelmiştir” dedi.

Reklam

‘Demokrasiye geçiş süreci’

Demirtaş, HDP’nin dördüncü büyük olağan kongresi öncesi Artı Gerçek’ten Derya Okatan’ın sorularını yanıtladı.

Demirtaş şunları dedi: “AKP’nin uzun yıllar süren iktidarında, ondan önceki iktidarların tahribatlarının üzerine yenileri eklendi. Mevcut durum o kadar ağır, o kadar vahim ki bu enkazın altından hiçbir parti tek başına kalkamaz. Ancak asgari demokratik ilkelerde birleşebilen siyasi hareketler birlikte davranırlarsa mevcut tıkanıklık, kriz ve yıkım aşılabilir. Yeni bir anayasa çerçevesinde, tüm özgürlüklerin ve demokratik toplum-devlet yapılanmasının öngörüldüğü asgari bir program etrafında bir araya gelebilen tüm siyasi yapılarla demokrasi ittifakı, seçim sonrasında ise demokrasi koalisyonu kurulabilir. Bu, geçici bir ittifak ve iş birliği olarak ‘demokrasiye geçiş süreci’ diyeceğimiz dönemi birlikte yürütebilir.

Bu demokrasi ittifakında Atatürkçüler, muhafazakarlar, Kürtler, Aleviler, solcular, liberaller yer alabilir kanımca. Tüm sol demokrasi güçleri ise kendi içinde sol blok oluşturarak demokrasi ittifakında ağırlık oluşturacak şekilde yer alabilirler. Bu ittifak, AKP veya başka bir şey karşıtlığı üzerinden değil demokrasi için kurulmalıdır.”

Reklam

‘Bu ittifak erken seçimde kazanır’

Erken seçim beklediğini ifade eden Demirtaş, o güne dek demokrasi ittifakı kurulabilmişse seçimin mutlak kazananının bu ittifak olacağını savundu.

Eski HDP eş başkanı “HDP’nin demokrasi ittifakı çağrısının karşılık bulduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bu konunun giderek daha fazla tartışıldığını ve yankı bulduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda ete kemiğe bürünmesi gerektiğine de inanıyorum. Artık ismi konmuş, programı ve ilkeleri belli olan, şeffaf, halka güven veren güçlü bir demokrasi ittifakının zamanı gelmiştir. Bundan kaçınan partilerin halka umut olması mümkün değildir.”

‘HDP’li hükümet tartışılmalı’

Önümüzdeki dönemde oluşacak hükümette HDP’nin de yer alması halinde Kürt sorunu, demokrasi sorunu, ekonomik sorunlar, işsizlik, üretim, adalet, eğitim gibi sorunların çözümününün kolaylaşacağını dile getiren Demirtaş, ‘HDP’li hükümet’ seçeneğinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

HDP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Türkiye’nin tüm sorunlarının çözüm zemini olarak siyaset işlevsel hale gelir, kim neyi savunuyor ve neyin mücadelesini veriyorsa bunu demokrasi içinde, siyasi yollarla yapar. O nedenle HDP de devlet aklı da diğer siyasi partiler de HDP’li hükümet seçeneğinin muazzam yararlarını açık açık tartışmalıdır. HDP bir siyasi parti olarak, hedefini önümüzdeki seçimde demokrasi ittifakının parçası olarak iktidara yürüyüş şeklinde belirlemelidir. Bunu yapacak birikimi de gücü de vardır ve ben HDP’nin bunu başaracağına inanıyorum.”