Demirtaş: Bir partinin seçim kazanması için başka bir partiye kapatma davası açılıyor

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmıştı. AYM’ye gönderilen iddianamede, 687 HDP’li için beş yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi istendi.

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Twitter paylaşımında, “Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar” diyen Demirtaş, şunları aktardı: “Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız.”

2- Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 19, 2021

Demirtaş HDP binasının fotoğrafını işaret ederek, “Kapatmak istedikleri HDP budur” derken kalabalık bir HDP mitinginin yer aldığı fotoğraf için “Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur” yazdı.

4- Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur: pic.twitter.com/rUGNqUSndn — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 19, 2021

Eski HDP lideri, oy sandığı fotoğrafı paylaştığı tweet’e ise şunları yazdı: “Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir.”

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6- Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 19, 2021

‘Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacaklarını’ belirten Demirtaş, “Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız. Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur” dedi.

7- Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur. pic.twitter.com/5BKfcssZ36 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 19, 2021

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis’ten ayrılmamıştı.