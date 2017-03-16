Demirtaş ifade verdi: Yargının görevi iktidarın çıkarlarını kollamak değildir

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargının siyasi çekişme ve rekabetlere alet olduğunu belirterek, yargılanmalarının siyasi iktidarın amaçlarına hizmet ettiğini söyledi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya diğer duruşmalarda olduğu gibi SEGBİS yöntemiyle katılan Demirtaş, savunmasına bu durumu eleştirerek başladı. Edirne’de tutulan Demirtaş, fiili olarak yargılandığı davalara katılmasının engellendiğini belirterek, “SEGBİS yoluyla savunma yapmam bir mecburiyet hali olmuştur. SEGBİS yoluyla savunma yapmak, adil yargılanma hakkının ihlalidir. Ancak bu ihlali yaratan durum, beni SEGBİS’i kabul etmeye mecbur kılan fiili durumlardır” dedi.

‘Şentop da biliyor’

Kendisinin de yargılanmasının önünü açan milletvekili dokunulmazlıklarının bir kereye mahsus kaldırılmasını eleştiren Demirtaş, şöyle devam etti: “Bu değişiklik Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili aynı zamanda Anayasa Profesörü olan Mustafa Şentop’un icadıdır. Değişikliğin ucube bir değişiklik olduğunu ve Anayasa’ya aykırı olduğunu bildiğini Mustafa Şentop, Meclis kulislerinde arkadaşlarımıza söylemiştir. Dönemin Başbakanı Davutoğlu ve ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğunu çeşitli vesilelerle açıklamıştır.”

“Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin Eş Genel Başkanı’nı hiçbir anayasal öndenetim, ciddi bir soruşturma ya da iddianamenin reddi gibi hiçbir mekanizmayı kullanmadan sanık olarak yargılamaya başladığınız için zaten bu yargılama ihlal ile başlamıştır” diyen Demirtaş, yargının bu dönemde siyasi partilerin rakibi gibi davrandığını söyledi.

‘Yargı alet olmamalı’

Yargının siyasi iktidarın ‘HDP’yi linç ettirme’ girişimine alet olmaması gerektiğini söyleyen Demirtaş, şunları söyledi: “Bu siyasetin amacı olabilir, siyaset bunu siyasi yollarla yapmak isteyebilir, bu bir siyasi rekabet ve çekişme konusudur, ama yargı konusu olamaz. Türkiye’de yargımız, bir siyasi partinin; yargı eli ile hukuk dışı, kanun dışı bir şekilde linç edilmesine, tasfiye edilmesine alet olmamalıdır. Yargı siyasi partilerin rakibi değildir. Yargının görevi iktidarın çıkarlarını kollamak değildir. Yargının görevi, iktidarın her gün mahkemelerimize kamuoyu önünde verdiği talimatları uygulamak değildir. Yargının bir tek görevi vardır; millet adına adaleti sağlamaktır.”

‘Yargılamayı durdurun’

Demirtaş, savunmasını mahkemeden dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini ve bu sırada yargılamayı ‘bekletici sorun’ nedeniyle durdurmasını talep ederek noktaladı.