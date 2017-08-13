Demirtaş: İçeride tutulma nedenimiz erken seçim

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HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “AKP-MHP ittifakı erken seçim hazırlıklarına başlamıştır. Beni ve arkadaşlarımı yasadışı bir şekilde içeride tutmalarının nedeni budur” dedi.

HDP’nin, vekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı’nda devam etmiş, ardından Van’daki Musa Anter Parkı’na taşınmıştı.

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‘Seçimden korkacak değiliz’

Dihaber’in aktardığına göre nöbetin 6’ıncı gününde HDP Van Milletvekili Lezgin Botan tarafından okunan mesajında Demirtaş şunları söyledi: “AKP-MHP ittifakı erken seçim hazırlıklarına başlamıştır. Beni ve arkadaşlarımı yasadışı bir şekilde içeride tutmalarının nedeni budur. Eş genel başkanımız ve Van vekilimiz Sayın Figen Yüksekdağ’ın hukuka aykırı bir şekilde vekilliğini ve eş başkanlığını düşürmelerinin nedeni de erken seçime hazırlıktır. Elbette bizler seçimden korkacak değiliz.”

‘Faşizmi darmadağın edeceğiz’

Koşulların zorlaşabileceğini, baskının giderek artabileceğini aktaran HDP lideri şöyle devam etti: “Ama unutmayın ki, faşizm son demlerini yaşarken, elindeki bütün baskı araçlarını sınırsızca kullanacaktır. Bizler geri adım atmazsak, tarihsel görevlerimize ahlaki bir sorumlulukla yaklaşırsak, gereğini yaparsak faşizmi darmadağın edeceğiz. HDP’nin başarısı, Türkiye demokrasisinin ve barışın başarısı olacaktır. HDP’nin başarısı, halkımızın ve ülkemizin aydınlık geleceğinin garantisi olacaktır. Bütün arkadaşlarımı büyük bir heyecan, coşku ve cesaretle görev başına davet ediyor, sizleri en sıcak duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”