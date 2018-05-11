Demirtaş: HDP barajı geçer, ben de iyi oy alırsam AKP’ye güle güle diyebilirsiniz

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran’daki seçimler için “HDP barajı geçer ve ben de iyi bir oy alırsam AKP’ye güle güle diyebilirsiniz. Bunun dışındaki hiçbir formül AKP’yi iktidarından edemez” dedi.

Duvar’dan İrfan Aktan’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, “Sizce tamam mı” sorusuna “Elbette tamam” yanıtı verdi.

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24 Haziran’daki seçimde oy pusulasında yer alacak fotoğrafının kaldığı hücrenin havalandırmasında çekildiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu: “Duvarın dibinde bir infaz koruma memuru tarafından çekildi. YSK’nın standartlarına uygun hale gelebilmesi için dışarıda fotomontaj ile arkaya beyaz fon eklendi. Yani seçmenlerin oy pusulasında görecekleri fotoğraf, benim bu hafta havalandırmada çektiğim fotoğraftır. Dışarıda, stüdyoda vs. çekim yapılmasına izin çıkmadığı için bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Yani gün ışığında çekilmiş organik bir fotodur.”

Demirtaş, partisi HDP’nin baraj altında kalma riski olup olmadığını da anlattı ve şöyle dedi: “Yüzde 10 sınırlarında olduğu görünüyor, ama ben halka güveniyorum. Bu kampanya boyunca HDP’ye en üst düzeyde destek ve dayanışma sunarak HDP’yi parlamentoya taşıyacaklardır. Her iki ittifak da bizi barajın altında tutmak için hamleler yaptı. Fakat halkın feraseti bu ucuz ve zararlı oyunları bozacaktır.”

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HDP’nin baraj altında kalması durumunda AKP’nin, hiç haketmediği en az 70 milletvekilliğinin üstüne konacağını belirten Demirtaş, bunun da sadece partisinin sorunu olmadığına vurgu yaptı. Tutuklu cumhurbaşkanı ayrıca, bu defa AKP’nin, Kürt illerinde hezimete uğradığını, HDP’ninse ezici bir zafer elde edeceğini savundu.

‘Erdoğan, onurlu bir çekilmenin sosyolojik alt yapısını hazırlıyor’

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: “HDP barajı geçer ve ben de iyi bir oy alırsam AKP’ye güle güle diyebilirsiniz. Bunun dışındaki hiçbir formül AKP’yi iktidarından edemez. Erdoğan ilk defa bu seçimlerde gerçekten yenilebileceğini görüyor ve onurlu bir geri çekilmenin sosyo-psikolojik altyapısını hazırlıyor.”

Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye’ye ne vaat ettiğini açıkladı: “Demokrasi, adalet, barış, ekonomi ve eşitlik başlıklarının tamamında büyük bir kriz ve çöküş yaşanıyor. Ben seçilirsem Parlamentoyu, yargıyı, medyayı, akademi dünyasını ve sivil toplumu güçlendirip bütün bu sorunları hep birlikte, hızla çözebileceğimiz katılımcı bir demokrasi mekanizması ve yönetim modeli inşa edeceğim. ‘En akıllınız benim, bu sorunları ben tek başıma çözerim’ demiyorum. Diğer adaylardan farkım budur. Ben, sorunları hep birlikte çözebileceğimiz, güçlü bir katılımcı demokrasiyi hemen hayata geçirebileceğimden eminim. Diğerleri bunu ne biliyor ne de buna inanıyor. Sadece işkembeden sallayıp ‘ben, ben, ben’ diyerek oy toplamaya çalışıyorlar. Ben ise ‘Biz’ diyorum..”

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için yazdığı şiiri de paylaştı.

Pus kaplamış her bir yanı

Yollarda izler karışık

Herkes bugün küs benimle

Sıcak namlular barışık

Dört ayağına kapandım

Yüzün çevirme nolur

Ölüm dört yanda amansız

Ne söylesem ferman olur

Ne kadar da ıssız her yer

Vicdanlar şimdi çok kurak

Elçiye zeval olursa

Gayrısını kimden sorak

Her taşına yüzüm sürem

Belki sesim duyan olur

Sen de sussan Diyarbakır

Tahir’e kim Zöhre olur