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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş, Hazine’ye açtığı davadan 10 bin lira manevi tazminat kazandı

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Hazine aleyhine açtığı tazminat davasından 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Demirtaş, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) belirtilen koşullar dışında haksız gözaltına alınıp tutuklanması, davasına bakacak mahkemenin ancak 11 ay sonra belli olması, hakim karşısına 13 aydan sonra çıkması ve dört ay boyunca tutukluluk incelemesinin yapılmadığı iddiasıyla Hazine aleyhine 750 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.

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Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 4’üncü celsesine, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan savcı, Demirtaş hakkında 31 ayrı fezlekenin mevcudiyeti, suçun vasıf ve mahiyeti ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğunu belirterek, tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında, CMK’nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

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Söz hakkı verilen Karaman ise daha önce verdikleri dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş ‘ın Hazine aleyhine açtığı maddi tazminat davasını reddetti. 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemelerinin yapılmadığına ilişkin talebi yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Demirtaş’a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

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