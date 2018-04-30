Demirtaş hakim karşısında: Ceza alsa da almasa da HDP’nin cumhurbaşkanı adayı

HDP’nin, henüz resmi olarak duyurmadığı cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş bugün hakim karşısına çıkıyor. Tutuklu eski eş genel başkan, bu duruşmada ceza alsa dahi parti tarafından aday gösterilecek.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Demirtaş bugün HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder ile birlikte İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Demirtaş ve Önder, çözüm süreci döneminde yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılanıyor.

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Davada, fezlekede olmayan suçun iddianameye eklenmesi, dosyaların birleşme talebinin reddedilmesi ve pek çok temel talebin kabul edilmemesi parti içinde ceza beklentisini beraberinde getirdi. Savcının bugün mütalaasını açıklaması halinde bir sonraki duruşmada mahkemenin karar verebileceği belirtiliyor.

Parti yetkililerinin, Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da aday olarak gösterileceğini konuştuğu aktarıldı. Halen tutuklu olan ama haklarındaki ceza kesinleşmeyen İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan, Çağlar Demirel’in de tekrar milletvekili adayı gösterileceği belirtildi.

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Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre cumhurbaşkanı adaylığının 4-9 Mayıs tarihleri arasında resmen açıklanması gerekiyor. HDP’de bu kapsamda Demirtaş’ın adaylığını 1 Mayıs’tan sonra kamuoyuna resmen duyuracak, 4 Mayıs’tan sonra da resmi başvuru yapılacak.