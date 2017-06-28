Demirtaş, Gülmen ve Özakça’dan açlık grevini bitirmelerini istedi

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, işlerine dönmek için 112 gündür açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’dan eylemlerini sonlandırmasını istedi.

KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

İkili, açlık grevlerinin 112’inci gününde.

‘Eyleminizi anlamlı buluyorum’

Gülmen ve Özakça’ya mektup yazan Demirtaş, eğitimcilerin eylemlerini anlamlı bulduğunu ifade ederken, bunun yaşanan hukuksuzluklar ile adaletsizlikler karşısında etkili bir karşı koyuş oluştuğunu söyledi ve halkın büyük bir kesiminin dayanışma içerisinde olduğunu gözlemlediğini dile getirdi.

Demirtaş, “Açlık grevine başlama ve bitirme kararı sizlerin özgür iradesine tabi. Bununla birlikte milyonların iradesini temsil eden bir siyasetçi dostunuz olarak açlık grevini sonlandırmanızı rica ediyorum” diye yazdı.