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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş erken seçim için iddialı: Sonucu bizim tutumumuz belirleyecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim talebini değerlendiren eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla gündeme dair değerlendirmede bulundu.

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Eski HDP lideri, erken seçimi şöyle değerlendirdi: “AKP ve MHP, her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır. Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz.”

Demirtaş CHP’li vekillerin kendisini ziyaret etmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “HDP milletvekillerine ziyaret izni verilmiyor. CHP’li milletvekillerinin ziyaret sayısı bu nedenle daha fazla görünüyor. Görüşlerimi, merak eden herkesle paylaşırım. Benim ziyaret edilmem, AKP’yi neden bu kadar panikletiyor; anlamak zor.”

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HDP’nin açıklamasına göre, 4 Kasım 2016’dan 15 Şubat 2018’e kadar Demirtaş’a 2 bin 158’i Türkiye’den 174’ü yurt dışından toplam i2 bin 348 mektup gönderildi. Demirtaş’a gönderilenler arasında çocukların yaptığı resimler, çeşitli fotoğraflar, kendisi için yazılan şiirler de var.

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