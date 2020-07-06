Demirtaş, ‘Erdoğan ve Davutoğlu’na hakaret’ davasına bizzat katılacak

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Demirtaş’ın duruşmaya bizzat katılma talebi kabul edildi.

Fotoğraf: HDP

AA’nın haberine göre Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Demirtaş’ı avukatları temsil etti.

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Demirtaş, mahkemeye gönderdiği dilekçede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmayacağını ifade ederek duruşmaya bizzat katılma talebinde bulundu. Avukatları da müvekkillerinin bir sonraki celsede bizzat duruşma salonunda hazır edilmesini talep etti.

Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız şunları söyledi: “Söz konusu salgın hastalık sebebiyle yurtiçindeki tutuklu sanıkların savunma haklarını SEGBİS yoluyla alınmasına, riski önlemesi sebebiyle daha makul olduğu düşüncesindeyiz. Ancak sanık kendine tanına hakkı kötüye kullanarak yargılamayı uzatmaya çalışmaktadır. Hazır bulunması konusunda takdir mahkemenindir.”

Mahkeme, Demirtaş’ın bir sonraki celse duruşma gün ve saatinde mahkeme salonunda bizzat hazır edilmesi için ceza infaz kurumuna yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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İki dosya birleşmişti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demirtaş’ın 24 Aralık 2015’te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamadaki beyanlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda söz konusu açıklamalarda Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Demirtaş hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Demirtaş hakkında ayrıca aynı açıklamalarda o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde iki farklı mahkemede görülen dava dosyası, aralarında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verilmişti.