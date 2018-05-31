Demirtaş elindeki anketi paylaştı: HDP ‘baraj sınırı’nda, yüzde 50’yi bulan yok

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ellerindeki ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50’yi bulmadığını, HDP’nin ise ‘baraj sınırı’nda göründüğünü söyledi.

Demirtaş, Rudaw Türkçe’den Maşallah Dekak’a konuştu.

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Hiçbir cumhurbaşkanı adayının tek başına yüzde 50’yi bulamadığını söyleyen Demirtaş, bu yüzden Kürtlerin ‘anahtar rolünde’ olduğunu söyledi.

Demirtaş, “Size anket sonuçları ulaşıyor mu? HDP’nin halen baraj sınırında olduğunu düşünüyor musunuz?” yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: “HDP baraj sınırında görünüyor halen ama giderek artan bir halk desteği olduğunu da biliyoruz. HDP mutlaka barajı aşacaktır.”